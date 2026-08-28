A Panobianco, uma das maiores redes de academias do Brasil, anuncia Deborah Secco e Ed Gama como os novos embaixadores escolhidos para apresentar ao público seu novo momento de marca. A parceria integra o lançamento do rebranding e da nova plataforma de comunicação da companhia, que passa a valorizar histórias reais, pertencimento e bem-estar.

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Os dois artistas protagonizam a campanha institucional “Você é feito de quê?”, criada para mostrar que a força das pessoas começa muito antes da academia. Mais do que incentivar a prática de atividade física, a iniciativa convida o público a reconhecer as experiências, desafios e conquistas que fazem parte de suas trajetórias, traduzidas na nova assinatura da marca: “Panobianco. Feitos de força e vontade.”



“A Panobianco vive hoje um dos momentos mais importantes da sua história. Nosso rebranding representa uma evolução da marca e da forma como queremos nos conectar com as pessoas. Para apresentar esse novo capítulo, escolhemos Deborah e Ed, que traduzem diferentes formas de força, transformação, disciplina, recomeço e autenticidade. São histórias que ajudam a dar vida ao conceito que queremos compartilhar com o público”, afirma Caroline Ventura, Head de Marketing da Panobianco.

Cada embaixador dará vida a uma perspectiva diferente da campanha. Deborah Secco conduz uma narrativa sobre autoestima, pressão um estética, maternidade e recomeços, mostrando que cuidar de si é uma escolha construída ao longo da vida. Já Ed Gama utiliza o humor para retratar situações comuns entre quem treina, aproximando a marca do cotidiano das pessoas de forma leve e espontânea. Ambos os conteúdos reforçam o conceito de que cada pessoa já chega à academia carregando uma história de força e vontade.



A participação dos dois também estará presente no lançamento da nova fase da Panobianco durante a Fitness Brasil 2026. Ed Gama estará com a marca no dia 28 de agosto, enquanto Deborah Secco participa da programação no dia 29 de agosto, quando poderão interagir com o público e apresentar a campanha institucional.

A escolha dos artistas faz parte da estratégia de lançamento do novo posicionamento da Panobianco e amplia a capacidade da marca de conversar com diferentes públicos a partir de histórias, linguagens e experiências distintas.

Com a campanha, Deborah Secco e Ed Gama passam a integrar a comunicação de lançamento da nova fase da Panobianco, ajudando a traduzir para o público o conceito de que cada pessoa é construída pelas forças que encontra e desenvolve ao longo da vida.

Sobre a Panobianco

Fundada em 2012, a Panobianco Academia é a maior rede brasileira de academias por franquias, com foco em fitness acessível e alta performance operacional, principalmente em cidades de pequeno e médio porte. Com mais de 460 unidades em operação e expansão acelerada, a companhia entra em um novo ciclo de profissionalização, com transição para S.A., criação de conselhos, auditoria internacional e capital estruturado para escalar o modelo em padrões globais, sempre mantendo sua essência de marca e cultura organizacional.