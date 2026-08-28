O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi, reuniu cerca de 700 apoiadores na noite desta sexta-feira (28) em um encontro de apoio à candidatura de Franco Sardelli (PL) a deputado estadual. Durante o evento, Odir falou sobre os motivos que o levaram a apoiar Franco e destacou a importância de Americana fortalecer sua representatividade política no Estado.

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Em seu discurso, Odir ressaltou a parceria construída com o prefeito Chico Sardelli desde o primeiro mandato. Segundo o vice-prefeito, o trabalho conjunto permitiu avanços importantes para Americana e demonstrou a capacidade de diálogo e articulação do grupo.

Odir fala

“Falta de representação custa caro. O prefeito Chico Sardelli tem ido a São Paulo e Brasília cobrar recursos que caberiam a um deputado. Americana precisa urgentemente dessa ponte, e Franco Sardelli é o nome capacitado para a missão”, afirmou Odir.

O vice-prefeito também destacou que a eleição de um representante ligado diretamente ao município pode ampliar a interlocução de Americana e de toda a região com o Governo do Estado e contribuir para a defesa das demandas regionais.

Franco agradeceu o apoio de Odir e dos participantes do encontro e reforçou o compromisso de trabalhar por uma representação regional na Assembleia Legislativa.

“Receber o apoio do Odir, que conhece profundamente Americana e trabalha diariamente pela nossa cidade, tem um significado muito especial. Essa união aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Queremos levar para a Assembleia a voz de Americana e de toda a nossa região, trabalhando para que nossas cidades tenham mais força e sejam ouvidas nas decisões do Estado”, afirmou Franco.

O encontro reuniu apoiadores, lideranças e pessoas próximas ao grupo político, que manifestaram apoio à candidatura de Franco.