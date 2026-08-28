A EE Jardim Aline (Escola Estadual) de Hortolândia se destacou na Etapa Regional do Prêmio MPT na Escola 2026. Alunos da EMEF Antonio Palioto, de Sumaré, também se destacaram (veja abaixo).

Participaram da seleção estudantes de escolas públicas municipais e estaduais do interior de São Paulo, que produziram trabalhos artísticos, literários e culturais com foco no enfrentamento ao trabalho infantil e no incentivo à profissionalização e aprendizagem profissional. Foram divulgados nesta sexta-feira (28/08) os vencedores da Etapa do interior do Estado.

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A comissão julgadora da Coordenadoria Regional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Coordinfância) avaliou as produções inscritas nas categorias conto, poesia, desenho e música, distribuídas em dois grupos temáticos: o Grupo 1, voltado a turmas de 4º e 5º anos do ensino fundamental (combate ao trabalho infantil), e o Grupo 2, destinado aos 6º e 7º anos (profissionalização e aprendizagem profissional). Os trabalhos classificados em primeiro lugar representarão a 15ª Região na etapa nacional da iniciativa.

Os trabalhos que conquistaram a primeira colocação em cada categoria e grupo temático garantiram a classificação para a Etapa Nacional do projeto. A avaliação será realizada por comissão julgadora composta por membros do Ministério Público do Trabalho e representantes da sociedade civil, com a divulgação do resultado nacional prevista para 12 de outubro de 2026.

Sobre o projeto – O Prêmio MPT na Escola é parte do eixo Educação do Projeto Resgate a Infância, promovido pela Coordinfância do Ministério Público do Trabalho. A iniciativa visa conscientizar a comunidade escolar sobre os impactos do trabalho infantil e a importância do cumprimento da legislação protetiva e de aprendizagem, estimulando a reflexão crítica e a criação artística entre os estudantes, além de valorizar o trabalho pedagógico dos educadores.

EE Jardim Aline se destaca

RESULTADO DA ETAPA REGIONAL – PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2026

GRUPO 1 – TRABALHO INFANTIL (4º e 5º anos)

CATEGORIA CONTO

1º Lugar: Maria Eduarda de Oliveira Gonçalves – EMEF Idalina Canova de Barros (Lençóis Paulista)

2º Lugar: Heitor Henrique Cardoso Machado – EMEB Alfredo Naime (Bebedouro)

3º Lugar: Gabriella Cristina Oliveira da Silva – EM Avelino Leite Camargo (Sorocaba)

CATEGORIA POESIA

1º Lugar: Benjamin Samuel dos Santos Ferreira de Lima – EMEF Professora Lúcia Sampaio Galvão (Jaú)

2º Lugar: Ana Julia Gomes – EMEF Professor Edwaldo Roque Bianchini (Lençóis Paulista)

3º Lugar: Enzo Gabriel Moreno Regonha – EM Prof. Luís Claudio Alves (Piracicaba)

CATEGORIA DESENHO

1º Lugar: Sophia de Oliveira Gonçalves – EM Prof. Fábio de Souza Maria (Piracicaba)

2º Lugar: Alice Antunes Porto – EMEF Profa. Maria José Vianna (Boituva)

3º Lugar: Livia Rodrigues Batista – EMEF NER Lydia Alexandrina Nava Cury (Bauru)

CATEGORIA MÚSICA

1º Lugar: Alice Barboza Santana, Clarice de Santana Macedo, Isaac Abrahão Ferreira, João Pedro Campacci Rocha e Miguel Mariano de Jesus – EM Prof. Fábio de Souza Maria (Piracicaba)

2º Lugar: Ana Flávia Vicente Ferreira, Anahy Aparecida Roncari, Vitória Sophia Garcia, Estevão Rodrigues do Amaral e Sophia Caroline de Almeida – EMEB do CAIC Prof. Gilberto Dalla Vecchia (Batatais)

3º Lugar: Isadora Pinheiro Martins Dias, Laura Bugatti Orosco, Laura Gonçalves Teixeira, Manuella Sancho e Sophia Alves Silva – EE Prof. Rubens Oscar Guelli (Sumaré)

GRUPO 2 – PROFISSIONALIZAÇÃO / APRENDIZAGEM PROFISSIONAL (6º e 7º anos)

CATEGORIA CONTO

1º Lugar: Raphaela Xavier dos Santos de Sousa – EE Jardim Aline (Sumaré)

2º Lugar: Pietra Silva Dias de Sousa – EMEB Profa. Esther Vianna Bologna (Batatais)

CATEGORIA POESIA

1º Lugar: Macaulay João Ferreira Rodrigues Vieira – EMEF Hélio Zacharias (Boituva)

2º Lugar: Graciele Vitória da Silva Sanches – EMEB Profa. Esther Vianna Bologna (Batatais)

3º Lugar: Miguel Antonio Rocha Silva – EE Jardim Aline (Sumaré)

CATEGORIA DESENHO

1º Lugar: Gabriel Fernando Chagas de Freitas – EM Prof. Francisco Prudente de Aquino (Lorena)

2º Lugar: Cleiton Benicio De Souza Junior – EMEF Antonio Palioto (Sumaré)

3º Lugar: Gabriela Vitoria Rosa dos Reis – EMEB Profa. Esther Vianna Bologna (Batatais)

CATEGORIA MÚSICA

1º Lugar: Isabella Fernanda Colaço Rodrigues, Bryan Kevin Brandão Carvalho dos Santos, Davi Damasceno Rodrigues e Ana Beatriz de Oliveira Ferreira Leme – EMEF NER Lydia Alexandrina Nava Cury (Bauru)

2º Lugar: Gustavo Santos Cardoso, Sophia Lima De almeida Santos e Lucas Doimo de Oliveira – EMEF Antonio Palioto (Sumaré)