Sub 13 de Sumaré convocado pra seleção brasileira

Felipe Brenelli- atleta sub 13 de Sumaré- foi convocado

para a Seleção Brasileira de Futebol para a disputa do IberCup na categoria Sub-13. Atleta SAC (Sumaré Atlético Clube), o atacante de 12 anos representará a cidade em um dos torneios mundiais de futebol juvenil mais importantes do mundo. A edição deste ano acontece entre 28 de junho a 10 de julho nas cidades de Algarve e Estoril, em Portugal.

O centroavante, segundo a família, mora em Sumaré e respira futebol desde os quatro anos. Antes de chegar ao SAC passou por diversos clubes da região. Brenelli, com é conhecido, foi destaque em uma competição nacional disputada no ano passado em Indaiatuba, com atuações que resultaram em sua convocação.

“Ele ficou muito feliz e só fala nesse assunto. O sonho dele é ser jogador de futebol, ele vive isso todos os dias. Quando a convocação veio foi como se as portas começassem a se abrir. Sabemos que o caminho é longo, que é somente o começo, mas levar o nome do país para um campeonato mundial será uma oportunidade incrível de desenvolvimento”, explica a irmã do atleta, Isabela Brenelli.

