Sucos 100% fruta: como eles podem contribuir para a imunidade durante o inverno?

Vitaminas, compostos bioativos e praticidade: descubra como os sucos 100% fruta podem contribuir para a saúde do organismo diante dos desafios da estação

O inverno traz desafios extras ao sistema imunológico. As temperaturas caem, aumenta a permanência em ambientes fechados e, segundo a Fiocruz (Boletim InfoGripe, junho/2025), a incidência de influenza subiu mais de 40% entre maio e junho deste ano. É neste cenário que a alimentação equilibrada ganha ainda mais importância e os sucos 100% fruta podem ser aliados práticos para quem busca cuidar da saúde.

“Em épocas como o inverno, a alimentação equilibrada é uma das melhores estratégias para apoiar as defesas do organismo”, explica a nutricionista Rosana Farah, Mestre em Epidemiologia (USP) e doutora em Medicina (UNIFESP).

Por que os sucos 100% fruta podem ser aliados da saúde durante a estação mais fria do ano?

✔ São feitos com fruta de verdade!

✔ Fornecem vitaminas e minerais importantes para o bom funcionamento do organismo.

“Sucos cítricos, como o de laranja, por exemplo, contêm quantidades significativas de vitamina C e minerais como o potássio. Esses nutrientes desempenham um papel importante na imunidade. A vitamina C é considerada um potente antioxidante natural, pois atua na defesa imunológica, aumenta a resistência contra infecções e melhora a absorção de ferro. Ou seja, o consumo desses sucos pode trazer benefícios à saúde”, orienta a Dra. Rosana Farah.

✔ Contêm compostos naturais como polifenóis e flavonoides, com ação antioxidante e anti-inflamatória.

“Essas substâncias ajudam a proteger o corpo, preservando barreiras naturais como a pele e as mucosas, que são as primeiras linhas de defesa contra vírus e bactérias”, completa a nutricionista.

O suco de uva roxa é uma das opções ricas em antioxidantes, como o resveratrol, que tem sido amplamente estudado por seu potencial anti-inflamatório e preservação da atividade das células de defesa do corpo. Já o suco de maçã, quando consumido com moderação, também pode exercer efeitos positivos sobre processos inflamatórios.

✔ Contribuem para a hidratação, que muitas vezes é esquecida nos dias frios, mas é essencial para manter a saúde das mucosas e proteger contra agentes infecciosos.

“Os sucos 100% fruta são uma forma prática de complementar a ingestão de nutrientes, já que, muitas vezes, é difícil consumir a quantidade recomendada de frutas no dia a dia. Eles representam uma alternativa conveniente para diversificar o cardápio.”, diz a Dra. Rosana Farah.

Além de convenientes, os sucos 100% fruta em caixinha se beneficiam da tecnologia composta pela pasteurização e envase asséptico em embalagens cartonadas com seis camadas, que protege o conteúdo da ação da luz, do oxigênio e dos microrganismos. Isso permite preservar características de aroma e sabor, sem a necessidade do uso de conservantes.

“Nenhum alimento, isoladamente, garante a imunidade. O que a ciência mostra, é que um padrão alimentar variado e equilibrado, rico em vitaminas e minerais, ajuda o organismo a manter suas defesas em dia. Os sucos 100% fruta podem ser parte prática dessa estratégia, desde que consumidos com moderação e integrados a um estilo de vida saudável”, conclui a nutricionista.