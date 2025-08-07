Durante a sessão ordinária desta terça-feira (5), o presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Hélio Silva (Cidadania), entregou a Moção de Congratulação nº 118/2025 ao jovem atleta Thiago Ramos de Andrade, em reconhecimento à sua trajetória de superação e destaque na modalidade BMX Racing.

O atleta, morador da região do Matão, participou recentemente do Campeonato Brasileiro de BMX Racing 2025, realizado em Salvador (BA), onde conquistou o 6º lugar na categoria Boys 16, entre os 21 melhores do país.

Thiago iniciou sua trajetória esportiva em 2019, quando, indicado por um amigo, ingressou em um projeto de BMX na cidade de Paulínia. O esporte teve papel fundamental em sua vida, ajudando-o a vencer a timidez, superar episódios de bullying e se desenvolver socialmente.

Aos 13 anos, diante de limitações impostas por seu antigo clube, Thiago e sua família decidiram fundar a Associação de BMX de Sumaré, iniciativa que abriu caminho para sua participação em campeonatos nacionais e que tem como foco utilizar o esporte como ferramenta de transformação social para crianças e jovens.

Helio Silva destaca incentivo ao esporte

A Moção destaca, ainda, a importância do incentivo ao esporte como fator de desenvolvimento humano e inclusão. Thiago representará novamente o município no próximo dia 12 de agosto, em um campeonato internacional na Argentina, levando o nome de Sumaré ao cenário esportivo internacional.

