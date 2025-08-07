Os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected], colocando obrigatoriamente o nome da vaga no campo “assunto”. Também é possível encaminhar os dados profissionais por meio do WhatsApp, pelo número (19) 99607-4640.

Confira as vagas:



AJUDANTE DE INSTALADOR (EQUIPAMENTOS) – Ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para hora extra. Interesse em aprender uma nova profissão. Salário R$ 1.843,00 + Vale-transporte + Vale-refeição R$ 25,00/dia. Residir em Sumaré, Nova Odessa, Americana ou Hortolândia. (1 vaga)

AJUDANTE DE MECÂNICO – Com experiência. (4 vagas)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Maior de 18 anos. Residir em Americana ou Nova Odessa. Disponibilidade para início imediato e condução própria. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Salário a combinar + Benefícios: Convênio Médico + Cesta básica R$ 450,00 + Vale-alimentação R$ 300,00. (1 vaga)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO (TINTURARIA) – Vaga masculina, acima de 20 anos, com ou sem experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Salário R$ 12,50/hora + Convênio Médico + Cartão alimentação. (1 vaga)

ANALISTA DE RH – Ensino superior completo em Administração, Recursos Humanos ou áreas correlatas. Experiência prévia em indústrias e com grande volume de contratações. Salário a combinar + Assistência médica + Refeição no local + Estacionamento gratuito. (1 vaga)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/COBRANÇA – Contrato PJ – Necessário ter MEI ou disponibilidade de abertura. Horário comercial de segunda a sexta, híbrido, sendo 4 dias home office e 1 dia presencial em Americana/SP. Possuir computador. Conhecimento em pacote office, atendimento ao cliente, rotinas administrativas e experiência com cobrança será um diferencial. Salário R$ 1.600,00 + Comissões. (1 vaga)

AUXILIAR DE COZINHA – Com experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Alimentação no local + Vale-transporte + Lifecard + Convênio médico. (1 vaga)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (LOGÍSTICA REVERSA) – Ensino fundamental completo. Possuir fácil acesso à Nova Odessa. Salário R$ 1.812,72 + Assistência médica + Assistência odontológica + Ajuda de custo e vale-transporte + Refeição no local + Seguro de vida. (4 vagas)

AUXILIAR DE TRANSPORTE – Ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Para carga e descarga de caminhão. Benefícios: Fretado + Premiação mensal + Restaurante no local + Café da manhã + Convênio médico + Convênio odontológico + Vale-alimentação + PLR + Convênio farmácia + Convênio SESI + Seguro de vida + Gympass + Desconto faculdade Anhanguera. (13 vagas)

ELETRICISTA DE MÁQUINA CNC – Com experiência. (4 vagas)

ELETROMECÂNICO – Com experiência. (4 vagas)

ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Ambos os sexos. (1 vaga)

LÍDER DE LIMPEZA – Com experiência. De segunda a sexta das 7h às 16h e sábados das 7h às 11h. Benefícios: Cesta básica + Bonificação por assiduidade + Refeição no local + Vale-transporte + Auxílio combustível. (1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Com experiência em máquina industrial de usinagem. (4 vagas)

MOTORISTA – Carteira categoria B, habilidade com veículos manuais e automáticos. Conhecimento das regularizações de trânsito. R$ 69,00/diária + Vale-refeição R$ 26,61/dia + Vale transporte R$ 12,60/dia + Ajuda de custo R$ 20,00/dia. Horário das 8h às 18h e sábado das 8h às 12h. Escala segunda a sexta com sábados alternados. (1 vaga)

OPERADOR DE BOBCAT – Ensino fundamental. Cursos BOBCAT, Guinho, Escavadeira. Com experiência na função. Salário R$ 2.664,75 + Vale-transporte + Refeição no local + Convênio odontológico. (2 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINA DE FIAÇÃO JR I – Horário das 13h40 às 22h no regime 6×1 e 6×2. Salário R$ 1.845,00 + Fretado + Restaurante no local + Convênio Médico + Convênio odontológico + Convênio farmácia + Convênio ótica + Convênio papelaria + Vegas R$ 400,00. (1 vaga)

RECEPCIONISTA (ACADEMIA) – Vaga feminina, com ou sem experiência. (1 vaga)

TECELÃO II – Ensino médio completo. Experiência em operações de máquina têxtil, habilidade em identificar falhas e realizar ajustes. Salário R$ 3.000,00 + Vale-transporte + Cesta básica + Convênio médico + Convênio odontológico + Convênio farmácia. (1 vaga)