O influencer Felca decidiou processar 233 perfis no X que o acusaram ou associaram à pedof1li1a. Ele propõe acordo mediante doação de R$250 a uma instituição de proteção à infância e combate à exploração infantil.

Vídeo Felca x fakenews

Fraudes com deepfake crescem 700%; incidentes no Brasil são cinco vezes mais frequentes do que nos EUA

Dados da Sumsub apontam que criminosos estão abandonando fraudes “tradicionais”, como a reimpressão de documentos e edição no Photoshop

Há tempos que os apps de deepfake deixaram de ser uma brincadeira para se tornar uma ferramenta para os criminosos. De acordo com um levantamento realizado pela verificadora de identidade ponta a ponta, Sumsub, as taxas de fraudes utilizando deepfake cresceram 700% no mundo todo entre o primeiro trimestre de 2024 e o mesmo período de 2025. O Brasil é um ponto focal nesse quesito, já que os incidentes desse tipo são cinco vezes mais frequentes do que nos EUA e 10 vezes maiores do que os registrados na Alemanha. Ao mesmo tempo, há uma queda significativa nas falsificações tradicionais de documentos, com uma redução de 64% na proporção desse tipo de ataque no primeiro trimestre de 2025 em toda a América Latina. As fraudes com documentos de identidade sintéticos dependem de táticas mais sofisticadas, envolvendo documentos gerados por inteligência artificial, como CNHs ou carteiras de identidade, e estão substituindo tentativas mais “tradicionais”, como reimpressões e imagens editadas no Photoshop, o que representa um desafio para as análises de segurança. Entre todas as verticais do Brasil, a Sumsub registrou um aumento total de 51,5% na taxa de fraudes de identidade em 2025, com a média de verificações suspeitas no primeiro trimestre deste ano sendo de 1,03%. Entre os diferentes vetores de ataque, a fraude por identidade sintética foi o método mais utilizado e crescente para burlar os sistemas de verificação, apresentando um salto de 140% na proporção de tentativas.

