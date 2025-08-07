Sumaré virou referência no cenário nacional devido a empresas criadas na cidade. Considerada como um dos hubs para potencial de negócios, o município paulista foi considerado uma das 50 melhores cidades do Brasil para investimentos voltados para setores específicos.

Em meio ao desenvolvimento de Sumaré, a cidade também teve algumas de suas empresas reconhecidas pelas ideias inovadoras e pela capacidade de criar logo e outros materiais criativos combinando força e autenticidade.

Ambiente de trabalho é diferencial para o sucesso

Um case de sucesso de empresas de Sumaré que se destacam no cenário mundial foi a Desktop. Atuando no segmento de telecomunicações, a empresa ganhou o selo de Great Place to Work (GPTW).

O GPTW é uma premiação que reconhece os elementos que deixam o dia a dia do trabalhador mais simples e menos estressante. Além disso, política de investimento na capacitação do funcionário e outros elementos também são consideradas pelo grupo analisador das empresas que se candidatam a esse prêmio.

Além do Great Place to Work, a Desktop também foi reconhecida no Experience Awards, ao ser eleita por três vezes como melhor empresa no quesito satisfação do cliente. Mesmo presente no mercado desde 1997, a Desktop se modernizou e buscou adotar boas práticas para se destacar no cenário nacional e internacional.

O destaque para as empresas de Sumaré vai além da Desktop, já que a cidade recebeu o selo da Urban Systems como uma das melhores cidades para fazer negócios com base no Índice de Qualidade Mercadológica (IQM).

Dentre os elementos que fizeram com que Sumaré fosse considerada uma das principais cidades para desenvolvimento de negócios foi o potencial econômico, aliado aos investimentos socioeconômicos.

Sumaré também é considerada uma cidade com localização estratégica. Com isso, fica melhor para as empresas conseguir utilizar o município para fins logísticos, facilitando o processo de transporte dos produtos.

Ferramentas digitais facilitam acesso a negócios

O acesso ao mercado digital fez com que muitas outras empresas fossem criadas pelos paulistas. Somente no estado de São Paulo foi possível observar um aumento de 15% no número de negócios.

Os motivos por trás do aumento na abertura de pequenas e médias empresas têm total relação com a maior acessibilidade e apoio a ferramentas que permitem aos empreendedores criarem novos negócios.

O ambiente tecnológico e cursos de qualificação criam um ecossistema perfeito para que novos negócios sejam criados não só em Sumaré como também em outros municípios paulistas. Isso ajuda a explicar os números crescentes nesse segmento.

Vale destacar que Sumaré ainda é destaque quando o assunto é comércio exterior, também graças às ferramentas digitais. O município está entre as 10 cidades que mais exportam e importam na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Essa possibilidade de negociação com o exterior só é possível graças à proximidade que a internet cria entre clientes em potencial e fornecedores de negócios ao mercado externo. Caso contrário, a criação de um ecossistema propício para esse desenvolvimento ficaria muito mais difícil.

Diversidade de negócios é outro diferencial

Ainda no quesito de destaque de pequenas empresas com identidade visual forte em Sumaré está a capacidade de diversificar negócios na região. Agropecuária, indústria e comércio são os três setores que mais geram resultados para a economia local.

Ainda na premiação da Urban Systems, Sumaré foi reconhecida como uma das 10 melhores cidades para fazer negócios no setor agropecuário. Já no comércio e indústria o município apareceu entre os 50 municípios de destaque.

Essa diversidade de possibilidades faz com que empresas de Sumaré consigam se destacar e possam criar uma identidade forte no mercado nacional, assim como no estrangeiro. Tudo vai depender da estratégia que o negócio tem e dos serviços, ou produtos, que são oferecidos aos clientes.

Município tende a se fortalecer ainda mais

Toda a RMC tende a se fortalecer ainda mais com os novos investimentos que têm sido feitos. A ideia do Governo de São Paulo é manter o ambiente aquecido para que novas empresas se sintam motivadas a investir na região para tentar participar desse momento de crescimento.

As metodologias utilizadas pelo Governo de São Paulo têm sido parcerias público-privadas e utilização de capital para fomentar o comércio. Além disso, aproveitar que o emprego segue bombando no Brasil e buscar a qualificação de profissionais é outro elemento essencial para o sucesso, na visão de especialistas.

A aproximação entre indústria e mão de obra qualificada já foi considerada como a chave para o sucesso de empresas que atuam nos mais diversos segmentos. Para Sumaré, a expectativa é de que os dois setores sigam próximos, trazendo ainda mais resultados positivos no curto, médio e longo prazo.