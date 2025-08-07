O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou na terça-feira (5) as obras de reforma do sarjetão no cruzamento das ruas Tomás Biancardi e Carolina Calegaris Cibim, no Parque Gramado.

De acordo com o parlamentar, a intervenção é uma resposta a uma indicação de sua autoria que apontava os problemas enfrentados pelos moradores da região devido ao acúmulo de água em períodos de chuvas intensas. “Essa é uma obra importante para a comunidade, pois o local apresentava sérios problemas de drenagem e segurança”, comentou Marcos Caetano.

Durante a vistoria das manutenções, o vereador observou que a reforma do sarjetão deverá resolver o problema de escoamento das águas, contribuindo para a conservação da via pública e a melhoria da mobilidade urbana. “A melhoria vai beneficiar diretamente os moradores e motoristas que utilizam as ruas diariamente, garantindo mais conforto e segurança para todos”, concluiu.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP