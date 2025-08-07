Estudantes de Americana são medalhistas em Olimpíada de Matemática

Quatro estudantes da rede municipal de Educação de Americana receberam as medalhas de ouro e bronze conquistadas durante a 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A cerimônia de premiação ocorreu, nesta quarta-feira (6), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em Campinas. Quatro professores da rede e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho também foram reconhecidos.

A medalha de ouro da edição ficou com José Jonas Elias, que à época da 19ª edição da OBMEP, em 2024, estudava na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Prof. Milton Santos, na Praia Azul. As medalhas de bronze foram conquistadas pelos estudantes Gustavo Henrique Zeperlin de Paiva e Lucas Gabriel Guilherme Fernandes, da Emef Paulo Freire, e Vitor Hornink, da Emef Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho.

A Emef Jonas ainda recebeu um kit com material didático pelo resultado obtido na olimpíada científica. Professores da rede municipal à época da 19ª OBMEP, também foram premiados Nicola Ap. Marino, Renata Franco da Silveira Bosso, Solange de Oliveira Villalta e Tania Duarte. Outros 40 estudantes de escolas municipais receberão certificados de menção honrosa pelo desempenho de destaque (confira a relação completa abaixo).

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comemorou os resultados. “A OBMEP é a maior olimpíada de conhecimento do Brasil e o desempenho destacado de nossos estudantes e professores em nível nacional vão além do esforço individual e são exemplos reais do compromisso da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com uma Educação de excelência”, declarou.

Certificados de menção honrosa estudantes:

Alice Caires Lima, Emef Prof. Milton Santos

Ana Laura Villegas, Caic Prof. Sylvino Chinelatto

Ana Livia de Andrade de Freitas, Emef Paulo Freire

Ana Luiza Stradioto, Emef Paulo Freire

Andressa da Silva e Souza Moraes, Emef Paulo Freire

Arthur Campos de Araujo, Caic Prof. Sylvino Chinelatto

Arthur Moreira Oliveira, Emef Prof. Milton Santos

Bernardo Davi Goncalves Ruela, Caic Prof. Sylvino Chinelatto

Caio Dundes Pelozi, Emef Paulo Freire

Daniel Dalcico Filho, Emef Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho

Daniel Oliveira da Silva, Emef Prof. Milton Santos

Davi Rubinato Lazarim, Emef Paulo Freire

Emanuelly Hernandes Archanjo, Emef Paulo Freire

Felipe Holanda da Costa, Emef Prof. Milton Santos

Felipe Rohwvedder de Almeida, Caic Prof. Sylvino Chinelatto

Gabriel Caires dos Santos Lima, Emef Prof. Milton Santos

Gabriel Meneghel Pingueiro, Emef Paulo Freire

Henzo Furtado Mendonça Faria, Emef Prof. Milton Santos

Hiago Dominyc Santana, Emef Prof. Florestan Fernandes

Isabella Santos Medeiros, Caic Prof. Sylvino Chinelatto

Jaqueline Branco de Carvalho, Emef Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho

Johnny Mazario Vaccari, Emef Prof. Florestan Fernandes

Julia Manuela Rodrigues, Emef Prof. Florestan Fernandes

Lorena Carvalho Silva, Emef Paulo Freire

Lucas Furtado, Emef Paulo Freire

Maria Eduarda Belchior Quatrino, Emef Paulo Freire

Maria Eduarda Gomes Gois, Emef Prof. Milton Santos

Matheus Duran, Emef Paulo Freire

Matheus Rubinato Lazarim, Emef Paulo Freire

Miguel de Jesus Irense, Emef Paulo Freire

Miguel de Sousa Militello, Emef Prof. Florestan Fernandes

Pedro Melo, Emef Prof. Florestan Fernandes

Rafael Luiz Oliveira, Emef Paulo Freire

Rafael Mechi Ricardo, Emef Paulo Freire

Rafael Rodrigues Gonçalves, Emef Prof. Florestan Fernandes

Rafael Silvestre da Cunha, Emef Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho

Samuel Caires dos Santos Lima, Emef Prof. Milton Santos

Victor da Silva dos Santos, Emef Prof. Florestan Fernandes

Yasmin Milani da Costa Silva, Emef Prof. Milton Santos

Yuri Yomara Cori Fuentes, Emef Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho

