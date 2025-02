A Avenida Euclides Fuzel Filho, no Parque João de Vasconcelos, em Sumaré, permanecerá bloqueada até quinta-feira (20) para reparos na base e recapeamento após rompimento de uma adutora localizada na esquina com a Rua Marcelo Pedroni. O incidente aconteceu no último domingo (16) e afetou o abastecimento em diversos bairros da região. De acordo com a BRK, a distribuição de água já voltou ao normal.

A SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural) sinalizou a via e recomenda que os condutores evitem o trecho no período, se possível.

Rotas alternativas em Sumaré

Para acessar os bairros João Paulo II, Consteca e Jd. das Palmeiras: utilize a rua Iolanda Didona de Vasconcelos ou a rua João de Vasconcelos. Também podem ser utilizada a Rua Ivo Trevisan por meio do acesso da Avenida Rebouças.

Americana agora

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está executando reparos na rede de galeria pluvial localizada na Rua Rio Branco, nas proximidades da Praça do Trabalhador, na região central da cidade.

Mais notícias da cidade e região

O serviço tem como objetivo garantir o bom funcionamento da rede de drenagem e aumentar a capacidade de escoamento da água das chuvas.

A previsão é que os reparos sejam finalizados até a tarde desta terça-feira (18), para que posteriormente seja feita a reconstrução do asfalto. Durante a realização dos trabalhos, este trecho da via permanecerá interditado parcialmente no sentido centro/bairro. O local está devidamente sinalizado pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP