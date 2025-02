Matemática é dificuldade para mais de 70% dos estudantes no Brasil

Leia Mais Notícias do Brasil

Mais de 70% das crianças e adolescentes no Brasil têm dificuldades básicas em Matemática, segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Apenas 27% dos alunos brasileiros atingiram o nível 2 de proficiência nessa área. Em comparação, a média global, conforme dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), é de 69%, indicando que o Brasil está aproximadamente três anos atrás da média internacional. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacional Anísio Teixeira (Inep) revela, ainda, que em uma a cada cinco cidades brasileiras, alunos do 5º ano têm desempenhos muito baixos em Matemática.

Doutora em Ensino de Ciências e Matemática e professora na Escola Lourenço Castanho, Débora de Oliveira ressalta a necessidade de os professores estarem atentos e constantemente revisando suas práticas. “É preciso repensar, assim como é importante que eles se envolvam em grupos de discussões e reflexões com seus pares para que sempre tenham novas maneiras de garantir a aprendizagem da Matemática dos seus alunos”, ressalta.

A avaliação do Inep mostra, ainda, que dificuldades em Matemática aparecem em tarefas simples, como somar moedas e converter horas em minutos, por exemplo. Contudo, o tema é muito mais amplo, e essa visão precisa ser transmitida aos estudantes. “Trata-se de uma Ciência Humana. Desenvolver essa percepção nos alunos garante seu engajamento, pois é uma ciência que envolve tanto aspectos práticos quanto o desenvolvimento de um cidadão crítico e ciente de suas responsabilidades sociais”, completa Débora.

A professora enfatiza que não é suficiente que os alunos apenas se envolvam com a Matemática prática do dia a dia, mas que é crucial o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente sobre as relações presentes no mundo e de realizar análises para fazer inferência a partir dos dados coletados.

Tecnologia e carreiras

Débora destaca que a tecnologia, desde o desenvolvimento da escrita, tem causado impactos no ensino. Segundo uma pesquisa do Instituto Semesp, três em cada quatro professores veem o uso de recursos tecnológicos e Inteligência Artificial como ferramentas valiosas para a educação. “Nos dias de hoje, as contribuições envolvem a materialidade de modelos matemáticos, de regularidades, usando tanto materiais manipulativos quanto simuladores de situações, para que o aluno sempre possa se envolver em novas maneiras de pensar e fazer Matemática, e não apenas relacionada a técnicas operatórias sem um contexto”, pontua.

Ela também ressalta a importância das carreiras ligadas à Matemática e enfatiza a necessidade de novos modelos para enfrentar os desafios emergentes, como aquecimento global, falta de moradia e organização espacial. “A tendência do futuro no campo da Matemática é pensar novos modelos para resolver esses problemas”, afirma. “Além disso, temos as novas profissões que estão diretamente relacionadas à Matemática e à era digital, como o criptógrafo digital, que desenvolve códigos matemáticos para proteger dados. Trata-se de um profissional muito usado em bancos, por exemplo”, conclui.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP