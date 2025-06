Sumaré tem aumento de 92% no crédito do Banco do Povo Paulista

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, divulgou um balanço positivo das ações voltadas ao incentivo do empreendedorismo local. Entre janeiro e maio de 2025, o Banco do Povo Paulista registrou um aumento de 92% nas concessões de crédito e nos atendimentos realizados, refletindo a eficiência da nova gestão.

O volume de empréstimos liberados deu um salto: foram R$ 174,5 mil em 2025, frente aos R$ 90,8 mil registrados no mesmo período do ano passado — um crescimento de 92%. Mas não foi só o valor que cresceu: os atendimentos também bateram recorde, impulsionados principalmente pelos canais digitais e pelas visitas técnicas.

Os dados impressionam. Em fevereiro, as visitas presenciais a empreendedores subiram 2.450%, passando de apenas duas em 2024 para 51 neste ano. Já em março, os atendimentos via WhatsApp, telefone e e-mail saltaram de 10 para 124 — um aumento de 1.140%.

Fala prefeito de Sumaré

Para o prefeito Henrique Stein Sciascio, os números não deixam dúvidas sobre os rumos da cidade. “Esses resultados são a prova concreta de que estamos criando um ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo e ao crescimento econômico. O Banco do Povo é um reflexo direto do nosso compromisso com a população”.

O vice-prefeito Andre Fernandes Pereira também comemorou os avanços. “Ampliar o acesso ao crédito e melhorar o atendimento são passos fundamentais para gerar emprego, renda e qualidade de vida. Estamos construindo uma Sumaré mais forte e preparada para o futuro”.

Já o secretário Ed Carlo Michelin destacou a modernização dos serviços como um diferencial da nova gestão. “Investimos em canais digitais, intensificamos as visitas técnicas e estamos tornando o atendimento mais ágil, acessível e humanizado. Os resultados já estão aparecendo”.

Apesar de uma leve queda no atendimento presencial tradicional, o crescimento dos atendimentos remotos e em campo evidencia uma gestão mais moderna, eficiente e alinhada com as necessidades reais da população.

