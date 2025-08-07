Sumaré avança na segurança com tecnologia do projeto Smart Suma

A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Sumaré está reforçando a proteção da população com o projeto Smart Suma, uma iniciativa de monitoramento inteligente que está transformando a forma como a cidade cuida da sua segurança.

Por meio da instalação de totens com câmeras em pontos estratégicos do município, a Polícia Municipal passa a contar com um sistema de vigilância moderno, com identificação facial, leitura de placas de veículos, monitoramento em tempo real e suporte à localização de pessoas desaparecidas ou foragidos da Justiça.

A estrutura tecnológica complementa as ações de segurança junto ao CIM (Centro Integrado de Monitoramento) e ao programa Muralha Paulista, do qual Sumaré faz parte ao lado de outras cidades da região. A integração regional fortalece a troca de informações e amplia a capacidade de resposta das forças de segurança.

Locais sensíveis

Além das vias públicas, o sistema cobre locais sensíveis como unidades de saúde, escolas, prédios públicos e áreas de serviços urbanos, oferecendo uma gestão em tempo real da segurança pública municipal.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e comandante da Polícia Municipal, Jeverson Eclair Soares, os totens funcionam como verdadeiros aliados da atuação policial. “Esses equipamentos são como agentes da Polícia Municipal. Eles estão espalhados pela cidade e ajudam no trabalho preventivo, com identificação rápida de situações suspeitas e suporte ao trabalho de patrulhamento. É tecnologia a favor da segurança do cidadão”, destacou o comandante.

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, também reforçou a importância da modernização da segurança pública. “A segurança é uma das prioridades da nossa gestão. Com o Smart Suma, unimos tecnologia e inteligência para oferecer uma cidade mais segura, com ações integradas e monitoramento eficiente. Estamos investindo para que o cidadão viva com mais tranquilidade”, afirmou o prefeito.

