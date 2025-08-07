O vereador de Americana Renan de Angelo (Podemos) esteve esta semana com o deputado estadual Rafael Zimbaldi (União) em evento em Holambra. “Ele me convidou pessoalmente pra participar de um painel no Conexidades, no próximo dia 8 de agosto, em Holambra. O tema será o combate à violência contra crianças e adolescentes no ambiente digital — assunto sério e necessário”, comentou o novato parlamentar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“Fico muito feliz em fortalecer o contato com deputados da nossa região e levar as demandas da nossa cidade cada vez mais longe. Seguimos trabalhando com responsabilidade e presença!”

Leia + sobre partidos política regional