Oficina de Pintura em Miniatura 3D retorna com Stitch ao Tivoli

O Tivoli Shopping segue com sua programação especial e, neste final de semana, recebe mais uma edição da Oficina de Pintura em Miniatura 3D. A atividade será realizada nos dias 9 e 10 (sábado e domingo), das 14h às 18h, com o divertido tema Stitch, que promete encantar os fãs do adorável alienígena.

A ação é gratuita e voltada para toda a família. As crianças poderão pintar miniaturas em 3D do personagem, levar a obra para casa e guardar como lembrança dessa experiência lúdica.

A oficina é realizada em parceria com a 3D Education Store, com grupos de até 15 participantes por horário, com média de uma hora de duração por turma. A participação é por ordem de chegada.

“A proposta é estimular a criatividade, promover interação entre pais e filhos e transformar momentos simples em lembranças afetivas. É uma atividade que une arte, concentração e diversão de forma acessível e acolhedora”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli.

Atração inspirada no Patrulha Canina é opção na Praça de Eventos

Além da oficina de pintura em miniatura 3D, o Tivoli oferece outras opções para o público infantil, como o espaço Patrulha Kids, localizado na Praça de Eventos, com atrações interativas inspiradas nos personagens do desenho animado.

“A cada semana reforçamos o compromisso do Tivoli em oferecer experiências memoráveis para toda a família”, completa Paula.

Voltado para crianças de até 13 anos, o ambiente lúdico traz diversas atividades que estimulam o movimento, a imaginação e o espírito de equipe, como uma torre de vigia para observar tudo do alto, tobogãs superdivertidos, torres e camas elásticas e piscina de bolinhas.

A atração conta, também, com políticas de inclusão e acessibilidade. Para garantir a melhor experiência para os participantes, crianças de até 4 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável.

A entrada tem o valor de R$40 para o período de 1 a 25 minutos de diversão ou R$50 para brincar de 26 a 40 minutos. Após 40 minutos, será cobrado um acréscimo de R$5 a cada 5 minutos adicionais. Crianças com necessidades especiais têm 50% de desconto, mediante apresentação de comprovação e aniversariantes também ganham 50% de desconto durante a semana do aniversário, mediante apresentação de documento.

Serviço:

🎨 Oficina de Pintura de Miniaturas 3D

📅 Dias: 09 e 10 de agosto de 2025 – Stitch

🕒 Horário: das 14h às 18h

📍 Local: Tivoli Shopping

🎟 Evento gratuito | Por ordem de chegada | 15 vagas por turma

Patrulha Kids

📅 Quando: até 1º de setembro de 2025

⏱️Horário: diariamente, das 11h às 22h

📍 Local: Praça de Eventos do Tivoli Shopping

‼️Atração destinada a crianças até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados de um adulto.

💲Ingressos:

R$ 40,00 para o período de 1 a 25 minutos

R$ 50,00 para o período de 26 a 40 minutos

Após 40 minutos, será cobrado um acréscimo de R$ 5,00 a cada 5 minutos adicionais

