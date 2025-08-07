Morre GM Cristian Ziviani, 46, de Americana

Morreu esta quinta-feira o agente da Guarda Municipal de Americana Cristian Zivian, de 46 anos. Ele lutava contra uma doença e não resistiu.

Nota de falecimento Cristian Ziviani

A Guarda Municipal de Americana informa o falecimento do GCM Cristian Ziviani de 46 anos na tarde desta quinta feira(07), O GCM passava por tratamento de saúde e acabou não resistindo.

Cristian era natural de São Paulo-SP, estava a 15 anos na corporação e deixa esposa e filho.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

