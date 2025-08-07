Casa do Conto de Americana apresenta nova história neste domingo

A Casa do Conto de Americana, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, apresenta, neste domingo (10), às 15h, a nova história contada às crianças e demais frequentadores do espaço. O enredo inédito é baseado no conto “Você é Especial”, do escritor norte-americano Max Lucado. A contação de histórias ficará a cargo da arte educadora e psicopedagoga Cristina Lazaretti, a Tininha. A entrada é gratuita e não há necessidade de retirada de ingressos. A classificação indicativa é livre para todos os públicos.

A narrativa “Você é Especial” acompanha a jornada de Marcinelo, um personagem que vive em uma comunidade semelhante à nossa. Em certo momento, ele recebe uma mensagem que traz conforto ao seu coração: existe alguém que o ama e o aceita exatamente do jeito que ele é.

“A nova história da Casa do Conto foi lançada em maio com a presença de grande público convidado e agora, terá apresentação única no domingo, sendo uma ótima opção de lazer e cultura para as famílias”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Casa do Conto está localizada à Avenida Carioba, nº 113, Carioba.

