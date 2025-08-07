Tempo gasto na internet supera 33 horas semanais e revela novos hábitos de uso digital

Com 5,6 bilhões de pessoas conectadas, estudo global mostra predominância do acesso via celular; parte do tempo online tem sido direcionada a atividades educacionais

Dados recentes do Relatório Digital 2025 Global Statshot indicam que 5,64 bilhões de pessoas estavam conectadas à internet no início de abril de 2025, o que equivale a 68,7% da população mundial. Esse número representa uma expansão contínua, com crescimento anual de 2,6% e 144 milhões de novos usuários em doze meses.

O tempo médio semanal dedicado por esses usuários a mídias digitais chega a 33 horas e 23 minutos, totalizando mais de 1,1 bilhão de anos somados anualmente. A maioria dos acessos ocorre por meio de dispositivos móveis, que representam 62% do tráfego mundial na web, enquanto 95,9% dos usuários utilizam smartphones ao menos em parte do tempo online.

O uso crescente de redes sociais acompanha esse movimento, com 5,31 bilhões de identidades ativas registradas globalmente em abril de 2025, o equivalente a 64,7% da população mundial e 94,2% dos usuários de internet. A média global é de sete plataformas acessadas por usuário mensalmente, com crescimento de 4,7% no último ano.

Parte significativa desse tempo conectado tem sido direcionada a atividades educacionais. Entre as plataformas que oferecem esse tipo de serviço, destaca-se o TutorMundi, que registrou 1.047.489 minutos de aulas particulares entre janeiro e junho de 2025, o equivalente a 17.458 horas ou 727 dias de monitoria escolar.

Os dados incluem apenas sessões individuais com tutores, tirando a parte de plantões de dúvidas e orientações de estudo. Cerca de 60% dos acessos ao aplicativo ocorreram entre 18h e 6h, indicando um padrão de uso concentrado no período noturno.

Segundo a equipe do TutorMundi, os dados foram extraídos do painel administrativo da plataforma e referem-se ao uso feito por estudantes do ensino básico em todo o Brasil no primeiro semestre de 2025.

Esse cenário aponta uma adaptação dos hábitos digitais à busca por serviços educacionais estruturados. A combinação entre alta conectividade, dispositivos móveis e necessidade de apoio acadêmico tem ampliado o alcance da tutoria online como alternativa para o ensino personalizado.

O impacto da conectividade se estende também ao modo como os estudantes acessam recursos pedagógicos. Ainda de acordo com o relatório Digital 2025, o número de usuários únicos de telefone móvel alcançou 5,81 bilhões, com crescimento anual de 2%. O número de smartphones em uso chegou a 7,4 bilhões, representando 87% de todos os aparelhos móveis ativos no mundo.

O alto consumo digital, aliado à flexibilidade das plataformas online, revela um potencial crescente para a expansão do acesso à educação em horários e formatos diversos.

