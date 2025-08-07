10 mitos sobre herança genética
A herança genética é o processo pelo qual recebemos características dos nossos pais, como aparência, saúde e habilidades. Isso acontece por meio do DNA, que está presente nos genes, localizados nos cromossomos — estruturas dentro do núcleo das células. Cada pessoa tem 23 pares de cromossomos, sendo um par responsável pelo sexo biológico e os demais carregando informações sobre diversos traços, como cor dos olhos, altura e até predisposição a doenças.
Metade desses cromossomos vem do pai e metade da mãe, formando uma combinação única em cada indivíduo. Isso ocorre porque os pais não transmitem exatamente os mesmos cromossomos que receberam, mas sim uma mistura diferente a cada filho — o que nos torna geneticamente únicos.
Embora os genes tenham papel central, fatores ambientais como alimentação e estilo de vida também influenciam como essas características se manifestam. Mesmo sendo um tema amplamente estudado, muitos mitos ainda persistem sobre o que realmente determina os traços herdados.
1 Apenas características físicas são hereditárias: Além de traços físicos, comportamentos e predisposições a certas doenças também podem ser herdados.
2 Características hereditárias não mudam ao longo da vida: Fatores ambientais e estilo de vida podem influenciar a expressão de alguns dos genes herdados.
3 Genes são os únicos determinantes das características hereditárias: Alterações epigenéticas também desempenham um papel significativo na hereditariedade.
4 Herdamos exatamente 50% de cada pai: Embora recebamos metade do DNA de cada progenitor, o DNA mitocondrial é herdado exclusivamente da mãe.
5 Mudanças físicas adquiridas são transmitidas aos descendentes: Apenas alterações genéticas e epigenéticas são herdadas, não modificações físicas adquiridas durante a vida.
6 Apenas algumas pessoas têm genes que causam doenças: Todos carregamos os mesmos genes. As mutações genéticas é que podem prejudicar a função deles. Além disso, o impacto delas depende de diversos fatores.
7 Doenças genéticas sempre se manifestam: Algumas mutações podem nunca resultar em doenças, dependendo de fatores ambientais e de estilo de vida.
8 Testes genéticos fornecem diagnósticos definitivos: Os testes preditivos, como o Genera, indicam predisposições, mas não garantem o desenvolvimento de uma condição.
9 Se não há histórico familiar, não há risco de doença genética: Mutações podem ocorrer de forma espontânea, mesmo sem histórico de casos na família.
10 Intervenções não podem modificar riscos genéticos: Mudanças no estilo de vida podem influenciar a expressão genética e reduzir riscos.
