UPA São José promove ação educativa sobre Planejamento Familiar

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José, na região da Cidade Jardim, em Americana, realizou nesta quarta-feira (6) uma ação educativa voltada à equipe multiprofissional sobre Planejamento Familiar. A atividade, desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, teve como objetivo fortalecer o atendimento humanizado e ampliar o acesso à informação sobre os métodos contraceptivos oferecidos gratuitamente pelo SUS.

A coordenadora da unidade, Janine Telles, destacou a importância da iniciativa. “O Planejamento Familiar é fundamental para que as pessoas possam ter controle sobre suas vidas reprodutivas. Ao capacitar nossa equipe, garantimos que todos os pacientes recebam informações precisas e acolhimento nas suas escolhas”, afirmou.

Durante a ação, a enfermeira Mariana Beraldo, responsável pelo Planejamento Familiar na rede municipal, orientou os profissionais sobre como abordar o tema com clareza e empatia no atendimento, especialmente em situações de vulnerabilidade. O foco foi preparar a equipe para oferecer escuta qualificada e realizar os devidos encaminhamentos aos serviços especializados.

Direito

O Planejamento Familiar é um direito previsto em lei, que permite aos cidadãos decidir quando e quantos filhos desejam ter. Entre os métodos disponibilizados gratuitamente pelo SUS estão preservativos masculinos e femininos, pílulas anticoncepcionais, DIU, injetáveis mensais e trimestrais, além de procedimentos como laqueadura e vasectomia, mediante avaliação médica.

“O Planejamento Familiar é um direito de todos e um pilar importante da saúde pública. Essa iniciativa da UPA São José reforça nosso compromisso com um atendimento mais humano, informado e acolhedor”, afirmou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

A ação reforçou a importância do diálogo entre profissionais de saúde e a população, destacando a prevenção e o cuidado humanizado como princípios fundamentais. Para mais informações sobre o tema, a população pode procurar a UBS mais próxima de sua residência.

A UPA São José é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

