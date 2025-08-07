A Secretaria de Administração da Prefeitura de Americana está com uma vaga de estágio aberta para atuação nas áreas de Segurança do Trabalho e Recursos Humanos. Podem se candidatar estudantes do ensino superior em Administração ou Recursos Humanos, além de alunos do ensino médio ou técnico.

Entre as atribuições do estagiário estão o apoio na elaboração de apresentações, informativos e comunicados internos voltados à Saúde e Segurança do Trabalho; auxílio no controle e organização de fichas de EPI, ordens de serviço e ASOs; digitalização de laudos técnicos e suporte a demandas administrativas do setor.

É desejável que o candidato seja organizado, responsável, atento aos detalhes e proativo. Também é importante ter boa digitação e conhecimentos em pacote Office (Word, Excel e PowerPoint).

A bolsa-auxílio é de R$ 1.008,96 para estudantes do ensino superior e R$ 693,66 para os de ensino médio/técnico, além de vale-transporte no valor de R$ 126,12. A carga horária é de 30 horas semanais, com seis horas por dia.

Os currículos devem ser enviados até 20 de agosto para o e-mail [email protected].

A Secretaria de Administração está localizada no Paço Municipal,

nº 85, no Centro. Informações pelo telefone (19) 3462-5293.