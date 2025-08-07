Leia + sobre turismo e notícias internacionais

Complexo hoteleiro do interior de São Paulo aposta em atrações especiais para as festas de fim de ano

Campinas, 95 de agosto de 2025 – Com a proposta de proporcionar momentos inesquecíveis para os hóspedes e passantes nas celebrações de Natal e Réveillon de 2025, o grupo Royal Palm Hotels & Resort, em Campinas, no interior de São Paulo, fechou sua programação. Neste ano, as ceias serão realizadas no centro de convenções do complexo Royal Palm e contarão com grandes nomes da música brasileira: Família Lima, no Natal, e Samuel Rosa na virada do ano.

No dia 24, véspera de Natal, o grupo oferece uma experiencia que contemplará uma ceia completa e sofisticada, Parada de Natal para receber o Papai Noel e uma apresentação da Familia Lima e Dj. Já para a virada do ano, uma grande festa para receber 2026 está sendo preparada e contemplará uma ceia, open bar com estrutura similar a véspera de Natal, além de apresentação do Samuel Rosa e Dj para encerrar a noite.

Nas duas datas, o resort e os hotéis do complexo em Campinas terão pacotes especiais. Para quem se hospedar no Royal Palm Plaza Resort, além de toda a infraestrutura do complexo, serão oferecidos pacotes com hospedagem de três noites para o Natal e quatro noites para o Réveillon, incluindo pensão completa, estacionamento, programação de lazer e esportes e as ceias com atrações especiais.

Quem prefere estadas mais rápidas as opções ficam para os hotéis Royal Palm Tower Anhanguera e Hotel Contemporâneo, ambos com pacotes que contemplam uma única noite com as mesmas ceias e café da manhã.

Para quem busca apenas a experiência gastronômica, poderá também celebrar ambas as ceias no Royal Palm Hall sem a necessidade de hospedagem. A venda dos convites no primeiro lote já está disponível. Para o Natal, o primeiro lote segue com preços especiais até as primeiras 200 pessoas e no Reveillon, com as primeiras 100 pessoas.

Antonio Dias, diretor executivo do grupo, destaca a tradição construída ao longo dos anos na Região Metropolitana de Campinas. “As noites de Natal e Ano Novo do grupo já se consolidaram como eventos tradicionais na região metropolitana de Campinas e do estado, mesmo antes do lançamento do Royal Palm Hall. Em 2025, daremos continuidade a essa proposta, oferecendo experiências únicas e completas para famílias e convidados, com atrações especiais, decoração elegante e sofisticada e gastronomia preparada especialmente para cada ocasião”, explica.

Mais informações sobre valores e reservas para as festas de Natal e Réveillon podem ser obtidas através da Central de Reservas, pelo telefone (19) 2117.8002, pelo e-mail [email protected] ou pelo site www.royalpalm.com.br