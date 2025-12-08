A Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Sumaré teve papel fundamental em uma ocorrência registrada no Jardim Basilicata, na região do Picerno, no último dia 26 de dezembro. Durante a ação conjunta entre a Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar e a Secretaria de Inclusão Social, três crianças e um cachorro de uma família foram encontrados em situação de insalubridade e maus-tratos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Assim que acionada, a equipe do Bem-Estar Animal entrou em ação para garantir a segurança e o cuidado imediato do cachorro, que se encontrava vulnerável dentro da residência e apresentava um ferimento em uma das patas. O animal foi resgatado e encaminhado para atendimento veterinário, onde segue recebendo acompanhamento constante da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais.

O secretário da pasta, Thiago Bueno, acompanhou o caso de perto e reforçou a importância da atuação rápida. “Nossa prioridade é sempre proteger vidas. Assim que tivemos conhecimento da situação, garantimos que esse animal recebesse todo o cuidado e acolhimento necessário. Ele permanece sob os cuidados da Secretaria, em segurança e em recuperação”, relata.

Segundo a delegada titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Sumaré, Nathália Alves Cabral, a casa apresentava condições completamente inadequadas tanto para as crianças quanto para o animal. Enquanto os três meninos — de um, três e seis anos — recebiam apoio imediato da equipe da delegacia, o Bem-Estar Animal assumia a responsabilidade integral pelo cão.

Na audiência de custódia realizada no dia 27 de dezembro, os pais foram liberados, mas seguem respondendo pelos crimes de maus-tratos às crianças e ao animal. Os menores foram acolhidos em uma das Casas Lares do município, serviço executado pela Secretaria de Inclusão Social de Sumaré. A família também passou a ser acompanhada pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), responsável pelo apoio psicossocial e pelo acompanhamento técnico em casos de violação de direitos.

O caso segue sob análise do Ministério Público Estadual e da Vara da Infância e Juventude de Sumaré, que deverá decidir sobre o futuro das crianças.

Mais notícias de Sumaré e região