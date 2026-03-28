Sumaré capacita 50 profissionais para inserir contraceptivo em mulheres

Treinamento no Centro Integrado da Mulher marca início da oferta do método e primeiro implante Implanon é realizado no município

A Secretaria de Saúde de Sumaré realizou, nesta quarta-feira (25), uma capacitação sobre métodos contraceptivos de longa duração e inserção do Implanon, pequeno dispositivo colocado sob a pele do braço. Ao todo, 50 profissionais da rede municipal, entre médicos e enfermeiros, participaram da atividade promovida no CIM (Centro Integrado da Mulher).

O treinamento foi conduzido pela equipe da Faculdade São Leopoldo Mandic. A médica ginecologista e docente da instituição, Vanessa Machado, destacou o objetivo da capacitação. “Capacitamos os médicos da rede municipal para inserir esse método de longa duração e extremamente eficaz, o que garante mais segurança e amplia o acesso das mulheres a métodos modernos. Trata-se de mais uma alternativa para pacientes que não desejam engravidar ou que precisam tratar alguma condição”, afirmou.

No período da manhã, os médicos participaram de conteúdo teórico e da etapa prática, com a inserção de implantes subdérmicos em cerca de 40 pacientes previamente atendidas. À tarde, os enfermeiros receberam atualização técnica sobre métodos contraceptivos, com foco no Implanon.

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Ação

Durante a ação, o município realizou a primeira inserção do Implanon na rede pública. A paciente Raíra Gomes, de 28 anos, mãe de um bebê de 10 meses, recebeu o implante. “Estou muito satisfeita. Usava contraceptivo injetável e agora fico mais tranquila com esse método”, disse.

Na abertura do evento, a secretária adjunta de Saúde, Denise Barja, destacou a relevância da iniciativa para a saúde da mulher. “O acesso a métodos contraceptivos de longa duração amplia a autonomia das mulheres e fortalece o planejamento familiar no município”.

O prefeito Henrique do Paraíso ressaltou o compromisso da gestão com a ampliação do acesso à saúde. “Investir em prevenção e no cuidado com a saúde da mulher é garantir mais qualidade de vida para a população. A oferta do Implanon na rede municipal representa um avanço importante para nossa cidade”, acrescentou Henrique.

A gerente do CIM, Viviane Silva, explicou que a capacitação integra as ações voltadas à ampliação do acesso a métodos modernos e eficazes na rede. “Após a qualificação dos profissionais, a oferta do Implanon será estendida às unidades de saúde. Agradeço a toda equipe da Faculdade São Leopoldo Mandic, que sempre nos apoia e auxilia com dedicação e profissionalismo”.

Critérios para inserção

Conforme protocolo municipal, a inserção do implante subdérmico de etonogestrel terá, neste primeiro momento, prioridade para:

– Adolescentes até 18 anos com gestação anterior;

– Mulheres com multigestação sem adesão a outros métodos contraceptivos;

– Pacientes com contraindicação absoluta a outros métodos;

– Casos com benefícios não contraceptivos, após falha de tratamento com outros métodos;

– Mulheres em situação de vulnerabilidade social.

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