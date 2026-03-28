Hortolândia dá um trato com mutirão no Pq. Socioambiental Lago da Fé

População pode contribuir ao utilizar de maneira correta dispositivos públicos localizados na área

A Prefeitura de Hortolândia reforça as ações de zeladoria e manutenção no Parque Socioambiental Lago da Fé, maior área pública de lazer da cidade localizada no Parque Gabriel, o trabalho acontece por etapas e em trechos da área. Desde a semana passada, as equipes da Administração Municipal realizam a repintura em diversos dispositivos do parque como bancos, mesas e o letreiro instalado próximo da lagoa. Nesta quarta-feira (25/03), foi iniciado o reparo dos alambrados das quadras esportivas além da troca de aparelhos danificados tanto dentro das quadras como das academias de ginástica ao ar livre e dos playgrounds. A próxima etapa é a retomada da poda do mato nas áreas verdes do parque.

Também nesta quarta-feira, a Prefeitura intensifica o trabalho de recuperação da praça da Igreja Matriz da Vila Real, onde acontece a limpeza geral e pintura do local. O serviço já faz parte do início da revitalização geral da área, fruto de toda a modernização do bairro com os avanços da obra do viaduto que será entregue em breve para a população.

Já o mutirão de poda do mato foi iniciado em toda a extensão do Superviário, em trechos do novo Parque Socioambiental do Jardim Amanda e próximo ao portal de entrada e saída da cidade no Parque do Horto e em áreas verdes do bairro Chácaras Recreio Alvorada. Nas ruas Maria Rodrigues Ferreira e Sebastião Rosa, no Jardim Sumarezinho, as equipes da Prefeitura estão na conclusão do trabalho que era uma demanda da população e foi atendida.

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Limpeza e zeladoria

Na semana passada, o grande mutirão de limpeza e zeladoria foi finalizado no Parque Chico Mendes, uma das principais áreas públicas de lazer da cidade localizado na região central. O fortalecimento das ações no espaço começaram na primeira semana deste mês quando máquinas e trabalhadores iniciaram os serviços, inclusive com nova pintura nos bancos e mesas.

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, o cronograma de limpeza e roçagem de parques e áreas públicas acontece seguindo uma demanda de acordo com a necessidade de cada local. Manter as áreas públicas limpas, agradáveis e seguras para a população desfrutar de momentos de lazer em família é uma das questões mais relevantes para a Administração do prefeito Zezé Gomes.

“Precisamos também da contribuição da população para realizar o descarte regular do lixo e correto dos restos de construção civil em um dos 13 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) que são distribuídos pela cidade. O descarte é gratuito e essencial para manter a cidade limpa e agradável, ajudando o meio ambiente e tornando um município cada vez melhor de se viver. Também é importante usar as quadras esportivas, academias ao ar livre e playgrounds das áreas públicas de maneira correta. A conservação é um dever de todos e usando corretamente, todos são beneficiados.

Denúncias de vandalismo podem ser realizadas por meio do telefone 153 da Guarda Municipal. Quem quiser solicitar a inclusão de uma área específica no cronograma de manutenção, pode entrar em contato com a Administração Regional mais próxima de casa. Temos cinco Regionais em operação na cidade (clique para ver locais), que organizam este atendimento e destacam a equipe mais apropriada para atender cada solicitação”, comenta o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panício, o Mercadão.

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