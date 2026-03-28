O mercado de está atravessando uma transformação radical impulsionada por um fenômeno recente: o TikTok Shop.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Desde que iniciou suas operações em maio do ano passado, a plataforma registrou um crescimento gigante, superando a marca de 4.000% de expansão em meses específicos e alcançando um faturamento diário estimado em R$ 1 milhão, de acordo com dados baseados em relatórios de consultorias como BTG Pactual.

De acordo com a estrategista digital, Jana Toniazzo, o grande diferencial que sustenta esse crescimento é a eliminação do atrito na jornada de compra ao permitir que o usuário finalize o pedido sem precisar sair do aplicativo.

Dessa forma, o TikTok resolveu um dos maiores problemas do marketing de influência: a perda de conversão no redireciomento para sites externos.

“O grande diferencial que sustenta esses números impressionantes é a eliminação do atrito na jornada de compra. Esse avanço abrupto não apenas redesenhou o comportamento do consumidor, como também acendeu um alerta em gigantes consolidadas, como Mercado Livre e Shopee, que agora correm para adaptar suas ferramentas de retenção de audiência diante da migração em massa de compradores e criadores de conteúdo para a rede social”, explica.

Segundo a especialista, para as empreendedoras que atuam como afiliadas de e-commerce, esse cenário representa uma oportunidade de ouro para se destacarem, aproveitando um ecossistema onde o conteúdo e a venda acontecem de forma simbiótica e imediata.

Tiktok shop além da vitrine

“O TikTok Shop não é apenas uma nova vitrine, é uma mudança profunda de comportamento. O público brasileiro agora consome entretenimento e produtos no mesmo lugar, de forma nativa e rápida. Isso significa maior conversão e a chance de escalar o faturamento pegando carona em um algoritmo que entrega o produto certo para a pessoa certa com uma precisão cirúrgica”, conta Jana.

A presença maciça de grandes influenciadoras na plataforma também atua como um catalisador para esse sucesso, criando um ambiente de confiança e desejo que as afiliadas menores podem e devem explorar.

“Este é um momento de transição e quem se adaptar primeiro às ferramentas de vendas desta plataforma terá uma vantagem competitiva histórica, ditando as regras de um setor que, mesmo com menos de um ano de operação oficial, já provou ser um fenômeno de mercado capaz de desafiar os maiores players da América Latina”, finaliza.