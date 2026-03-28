Prefeitura de Americana convoca 70 aprovados em concurso público

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, convoca 70 candidatos aprovados em concurso público para assumirem seus cargos em 23 funções. Entre eles, estão 31 professores. Os editais de convocação foram publicados no Diário Oficial do Município, desta quarta-feira (25), disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Além da publicação, os profissionais também recebem um telegrama com informações sobre a convocação.

No primeiro edital, são convocados os aprovados para os cargos de ajudante geral (3), assistente social, educador social, escriturário (11), jornalista, médico de família, monitor de curso de costura (2), motorista (3), oficial administrativo, operador de máquinas pesadas, psicólogo (4), técnico de enfermagem (5), técnico de segurança do trabalho e telefonista. Eles devem comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, no próximo dia 31 (terça-feira), às 9h, com entrada pela Rua Presidente Vargas.

O secretário municipal de Administração, Eduardo Flores, ressaltou a importância das novas contratações. “Através das convocações dos profissionais aprovados em concurso, reforçamos os atendimentos para a população e honramos o compromisso da Administração Municipal quanto à transparência no serviço público”, afirmou.

Já o segundo edital convoca 31 professores para as funções de PEB 1 – Educação Fundamental (8), PEB 2 – Educação Física, PEB 2 – Geografia (2), PEB 2 – Matemática (2), PEB 1 – Educação Infantil (9), professor de Creche (8) e professor de Educação Especial. Também são chamados aprovados para os cargos de inspetor de alunos (2) e monitor escolar. Os profissionais devem se apresentar também no dia 31, às 13h30, no Auditório Villa Americana.

“A convocação de novos professores e demais profissionais aprovados em concurso público reforça o quadro de educadores da rede municipal de ensino, que vem conquistando uma série de prêmios graças aos esforços da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para qualificar ainda mais a Educação em nossa cidade”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

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