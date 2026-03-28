A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, iniciou, nesta sexta-feira (27), a iluminação da nova quadra de basquete 3×3 do Centro de Cultura e Lazer (CCL).

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O novo equipamento público, construído sem uso de recursos públicos, é resultado de contrapartida solicitada pela Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e de Planejamento.

A quadra de basquete 3×3 recebeu pintura completa e

conta com muretas e grades laterais, além da iluminação com quatro refletores. Um bebedouro também será colocado nas imediações do espaço destinado exclusivamente para a prática esportiva.

“A nova quadra de basquete está praticamente pronta e em breve a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi entregará mais uma obra para a população de Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A construção foi uma contrapartida da empresa DIG Zanaga Participações e Empreendimento Ltda. pela execução do loteamento Parque Residencial Jair Faraone Zanaga 2, como explicou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin. “Esta é mais uma ação inteligente da Prefeitura de Americana para melhorar a qualidade de vida do americanense”, declarou.

O CCL está localizado na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

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