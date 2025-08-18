Sumaré tem dois casos de violência doméstica e captura de procurado

Leia Mais notícias da cidade e região

A Polícia Militar de Sumaré atendeu, no último sábado (16), a duas ocorrências de violência doméstica em bairros diferentes da cidade.

No Jardim Maria Antônia, uma mulher acionou a equipe da PM após ser agredida no rosto e ameaçada com uma barra de ferro, segundo ela, por questões financeiras. O agressor foi abordado no local por policiais militares e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Depois, no Parque Industrial Bandeirantes, a Polícia Militar atendeu a outra vítima que relatou ter sido agredida pelo companheiro. Durante a abordagem, a PM constatou que o homem era procurado pela Justiça. Ele também acabou levado ao Distrito Policial e permaneceu preso, com boletim de ocorrência de violência doméstica e captura de procurado registrado.

Segundo a assessoria do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), as ações reforçam o compromisso da corporação em proteger vítimas e garantir a aplicação da lei na cidade de Sumaré.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP