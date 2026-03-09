Sumaré recebe imersão presencial sobre inteligência artificial aplicada ao RH

Neta quarta-feira, dia 11, das 8h30 às 12h30, o Smartlab – Ecossistema Integrado de Gestão 360º promove em Sumaré a 2ª edição da imersão presencial “IA para RH na Prática”, que será realizada no Fildi hotel & eventos. A Inteligência Artificial já está transformando a forma como as empresas tomam decisões — e o setor de Recursos Humanos está no centro dessa mudança.

Voltado a líderes de RH, gestores e empresários da região de Sumaré e Campinas, o encontro tem como proposta apresentar aplicações reais da Inteligência Artificial na gestão de pessoas — de forma prática, estratégica e diretamente aplicável à rotina empresarial.

A imersão será liderada por Fernanda Sarreta, referência em Estratégia de Pessoas, e Maria Augusta Torres, especialista em Inteligência Artificial aplicada à Gestão, que trazem ao encontro uma abordagem prática, estratégica e alinhada aos desafios reais das empresas.

Durante a imersão, os participantes irão aprender como:

Posicionar a IA como ferramenta estratégica na gestão de pessoas

Criar prompts que realmente geram resultado

Desenvolver líderes com apoio inteligente

Estruturar feedbacks e PDIs com apoio da IA

Tornar o recrutamento mais assertivo e baseado em dados

Analisar clima e engajamento com apoio tecnológico

Segundo as organizadoras, a proposta é transformar a IA em competência estratégica: “A nova competência do RH não é apenas conhecer ferramentas, mas saber utilizá-las com visão estratégica e responsabilidade”.

As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 9 6610 7621 ou pelo https://www.instagram.com/smartlab_25/. As vagas são limitadas.

SERVIÇO

Evento: IA para RH na Prática – 2ª Edição

Data: 11 de março

Horário: 8h30

Local: Fildi hotel & eventos – Rua Franm, 58 – Jardim Santa Maria – Sumaré/SP.

Mais informações: (11) 9 6610 7621 / https://www.instagram.com/smartlab_25/.

