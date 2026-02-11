Sumaré implanta modelo cívico-militar e acolhe monitores em escola pioneira

Reunião integrou equipes da Educação e da Segurança Pública e marcou mais uma etapa do planejamento para o início das aulas no novo formato

Leia Mais notícias da cidade e região

A Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, realizou na última quinta-feira (5) uma reunião de acolhimento, interação e apresentação dos monitores que irão atuar no modelo cívico-militar na Escola Municipal Magdalena Maria Vedovatto Callegari.

O encontro contou com a participação da equipe escolar e de representantes da SME e integrou o processo de implantação do programa no município.O momento foi dedicado ao alinhamento de diretrizes, à integração entre os profissionais e ao fortalecimento do trabalho conjunto entre as áreas envolvidas.

Primeira

A EM Magdalena Maria Vedovatto Callegari é a primeira unidade da rede municipal a aderir ao programa em Sumaré. A adoção do novo modelo é resultado de um processo que envolveu estudos técnicos, diálogo com a comunidade escolar e planejamento intersetorial, além de formação prévia para gestores, com foco na organização pedagógica e administrativa das unidades. Em 2025, foi realiza votação junto à comunidade escolar e o modelo teve aprovação de mais de 70% por pais, responsáveis e profissionais de educação.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, a implantação tem sido conduzida com cautela e responsabilidade. “Nada foi feito de forma improvisada. Houve um período consistente de estudos, planejamento e diálogo para que o início das aulas no modelo cívico-militar ocorra com clareza de papéis e respeito ao projeto pedagógico da escola”, explicou.

A reunião integrou a etapa final de preparação para o início do ano letivo que acontece hoje (9), quando a unidade passa a operar oficialmente no novo formato.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP