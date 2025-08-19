‘Sumaré Limpa’: 2 mil notificações e 5 mil toneladas de entulhos retirados

Prefeitura de Sumaré, por meio das secretarias de Obras, Serviços Públicos e Regionais, divulgou nesta terça-feira (19) o balanço das ações de fiscalização do programa Sumaré Limpa, que tem como objetivo manter a ordem, a limpeza e a segurança nos espaços públicos da cidade.

De acordo com o levantamento, 73% das notificações emitidas pelos fiscais foram relacionadas ao descarte irregular de entulho em terrenos particulares, enquanto 27% se referem a calçadas com irregularidades, como acúmulo de lixo ou falta de conservação adequada. As regiões com o maior número de notificações são Picerno, Centro e Maria Antonia.

A atuação tem sido intensificada em diferentes bairros, com equipes diariamente nas ruas para identificar problemas, orientar moradores e notificar proprietários quando necessário. Além disso, o programa segue aliado a mutirões de limpeza, campanhas de conscientização e monitoramento por meio do sistema Smart Sumaré, ampliando o alcance da fiscalização.

O prefeito Henrique do Paraíso reforçou a importância da iniciativa para a qualidade de vida dos moradores. “Estamos trabalhando de forma integrada para manter nossa cidade limpa e organizada. O Sumaré Limpa é um programa permanente, e a fiscalização será contínua. Queremos que cada morador seja parceiro nessa causa, cuidando de sua calçada e do seu terreno. Manter a ordem e a limpeza é um compromisso de todos nós”, destacou.

O Sumaré Limpa teve início em janeiro de 2025 e já retirou mais de 5 mil toneladas de lixo das ruas e lançou mais de 2 mil notificações de descartes irregulares.

