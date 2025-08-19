Receitas de Caranguejada no Leite de Coco e Arroz de Hauçá
Aprenda a fazer deliciosos pratos típicos da culinária nordestina para almoço ou jantar
CARANGUEJADA NO LEITE DE COCO
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível de dificuldade:
(X) Fácil
( ) Médio
( ) Difícil
Tipo de receita:
( ) Doce
(X) Salgada
Ingredientes
– 2 colheres (sopa) de Deline cremosa (20g)
– 1 colher (sopa) de azeite de dendê (8g)
– 1 colher (sopa) de colorau (7g)
– 1 cebola picada (110g)
– 1 pimentão verde sem sementes picado (85g)
– 2 tomates sem semente picados (250g)
– 2 pimentas-de-cheiro picadas (30g)
– 3 dentes de alho picados (9g)
– 500ml de leite de coco
– 500 ml de caldo de legumes
– 6 caranguejos grandes limpos e cozidos em água com sal (cerca de 1,2kg)
– suco de ½ limão (15ml)
– Sal a gosto
– Coentro ou cheiro-verde picado para finalizar
– Arroz branco para servir
Modo de Preparo
- Em uma panela grande, coloque a Deline cremosa e o azeite de dendê para esquentar. Adicione o colorau e mexa bem.
- Adicione a cebola, o pimentão, o tomate e a pimenta-de-cheiro e refogue bem. Coloque o alho e refogue por mais alguns minutos. Adicione o leite de coco e o caldo de legumes, e deixe molho ferver um pouco, para que fique encorpado.
- Coloque os caranguejos cozidos na panela, adicione o suco de limão e regue com o molho.
- Ajuste o sal do molho e desligue o fogo. Finalize com coentro ou cheiro-verde picado e sirva com arroz branco.
ARROZ DE HAUÇÁ
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível de dificuldade:
(X) Fácil
( ) Médio
( ) Difícil
Tipo de receita:
( ) Doce
(X) Salgada
Ingredientes
Arroz
– 1 colher (sopa) de Deline Cremosa (10g)
– ½ cebola picada (55g)
– 1⅓ xícara (chá) de arroz branco (230g)
– 2½ xícaras (chá) de água quente (600ml)
– 1⅓ xícara (chá) de leite de coco (315ml)
– Sal a gosto
Carne seca
– 2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)
– 1 colher (sopa) de azeite de dendê (8g)
– ½ cebola cortada em fatias finas (55g)
– 250 gramas de carne seca cozida e desfiada
– 1 xícara (chá) de leite de coco (240ml)
– Cheiro-verde picado a gosto
Camarão
– 1 colher (sopa) de Deline Cremosa (10g)
– 1 colher (sopa) de azeite de dendê (8g)
– 300 gramas de camarão fresco médio limpo
– ½ cebola picada (55g)
– 2 dentes de alho picados (6g)
– 1 tomate sem pele e sem semente picado (120g)
– ½ pimenta dedo-de-moça (7g)
– Suco de ½ limão (15ml)
– 1⅓ xícara (chá) de leite de coco (315ml)
– Sal a gosto
– Cheiro-verde picado a gosto
Modo de Preparo
Arroz
- Em uma panela em fogo médio, derreta a Deline Cremosa e refogue a cebola picada. Coloque o arroz, tempere com sal e adicione a água quente. Cozinhe por cerca de 20 minutos em fogo baixo, ou até que o arroz esteja macio e a água tenha secado.
- Desligue o fogo e acrescente o leite de coco, misturando bem. Unte uma forma de furo no meio e coloque o arroz dentro da forma. Reserve.
Carne seca
- Em uma panela em fogo médio, derreta a Deline Cremosa com o azeite de dendê. Refogue as fatias de cebola e acrescente em seguida a carne seca desfiada, mexendo bem.
- Ajuste o sal, e acrescente o leite de coco. Desligue o fogo, tempere com o cheiro-verde picado e reserve.
Camarão
- Em uma panela em fogo médio, misture a Deline Cremosa e o azeite de dendê. Coloque os camarões e deixe por cerca de 2 minutos de cada lado, apenas tempo suficiente para que fiquem dourados. Retire-os da frigideira e reserve.
- Acrescente a cebola picada e refogue bem. Em seguida, adicione o alho picado e refogue-o. Coloque o tomate picado e a pimenta dedo-de-moça, e refogue por cerca de 5 minutos.
- Coloque os camarões grelhados novamente na frigideira e tempere com o suco do limão e sal a gosto. Adicione o leite de coco e mexa bem. Desligue o fogo e reserve.
Montagem
- Desenforme o arroz com leite de coco em uma travessa. Coloque a carne seca no centro e ao redor do arroz.
- Disponha os camarões em cima da carne seca e regue com o molho do camarão. Salpique com cheiro-verde e sirva em seguida.
