Receitas de Caranguejada no Leite de Coco e Arroz de Hauçá

Aprenda a fazer deliciosos pratos típicos da culinária nordestina para almoço ou jantar

CARANGUEJADA NO LEITE DE COCO

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 60 minutos

Nível de dificuldade:

(X) Fácil

( ) Médio

( ) Difícil

Tipo de receita:

( ) Doce

(X) Salgada

Ingredientes

 2 colheres (sopa) de Deline cremosa (20g)

– 1 colher (sopa) de azeite de dendê (8g)

– 1 colher (sopa) de colorau (7g)

– 1 cebola picada (110g)

– 1 pimentão verde sem sementes picado (85g)

– 2 tomates sem semente picados (250g)

– 2 pimentas-de-cheiro picadas (30g)

– 3 dentes de alho picados (9g)

– 500ml de leite de coco

– 500 ml de caldo de legumes

– 6 caranguejos grandes limpos e cozidos em água com sal (cerca de 1,2kg)

– suco de ½ limão (15ml)

– Sal a gosto

– Coentro ou cheiro-verde picado para finalizar

– Arroz branco para servir

Modo de Preparo

  1. Em uma panela grande, coloque a Deline cremosa e o azeite de dendê para esquentar. Adicione o colorau e mexa bem.
  2. Adicione a cebola, o pimentão, o tomate e a pimenta-de-cheiro e refogue bem. Coloque o alho e refogue por mais alguns minutos. Adicione o leite de coco e o caldo de legumes, e deixe molho ferver um pouco, para que fique encorpado.
  3. Coloque os caranguejos cozidos na panela, adicione o suco de limão e regue com o molho.
  4. Ajuste o sal do molho e desligue o fogo. Finalize com coentro ou cheiro-verde picado e sirva com arroz branco.

 

ARROZ DE HAUÇÁ

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 60 minutos

Nível de dificuldade:

(X) Fácil

( ) Médio

( ) Difícil

Tipo de receita:

( ) Doce

(X) Salgada

Ingredientes

Arroz

– 1 colher (sopa) de Deline Cremosa (10g)

– ½ cebola picada (55g)

– 1⅓ xícara (chá) de arroz branco (230g)

– 2½  xícaras (chá) de água quente (600ml)

– 1⅓ xícara (chá) de leite de coco (315ml)

– Sal a gosto

Carne seca

– 2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)

– 1 colher (sopa) de azeite de dendê (8g)

– ½ cebola cortada em fatias finas (55g)

– 250 gramas de carne seca cozida e desfiada

– 1 xícara (chá) de leite de coco (240ml)

– Cheiro-verde picado a gosto

Camarão

– 1 colher (sopa) de Deline Cremosa (10g)

– 1 colher (sopa) de azeite de dendê (8g)

– 300 gramas de camarão fresco médio limpo

– ½ cebola picada (55g)

– 2 dentes de alho picados (6g)

– 1 tomate sem pele e sem semente picado (120g)

– ½ pimenta dedo-de-moça (7g)

– Suco de ½  limão (15ml)

– 1⅓ xícara (chá) de leite de coco (315ml)

– Sal a gosto

– Cheiro-verde picado a gosto

Modo de Preparo

Arroz

  1. Em uma panela em fogo médio, derreta a Deline Cremosa e refogue a cebola picada. Coloque o arroz, tempere com sal e adicione a água quente. Cozinhe por cerca de 20 minutos em fogo baixo, ou até que o arroz esteja macio e a água tenha secado.
  2. Desligue o fogo e acrescente o leite de coco, misturando bem. Unte uma forma de furo no meio e coloque o arroz dentro da forma. Reserve.

Carne seca

  1. Em uma panela em fogo médio,  derreta a Deline Cremosa com o azeite de dendê. Refogue as fatias de cebola e acrescente em seguida a carne seca desfiada, mexendo bem.
  2. Ajuste o sal, e acrescente o leite de coco. Desligue o fogo, tempere com o cheiro-verde picado e reserve.

Camarão

  1. Em uma panela em fogo médio,  misture a Deline Cremosa e o azeite de dendê. Coloque os camarões e deixe por cerca de 2 minutos de cada lado, apenas tempo suficiente para que fiquem dourados. Retire-os da frigideira e reserve.
  2. Acrescente a cebola picada e refogue bem. Em seguida, adicione o alho picado e refogue-o. Coloque o tomate picado e a pimenta dedo-de-moça, e refogue por cerca de 5 minutos.
  3. Coloque os camarões grelhados novamente na frigideira e tempere com o suco do limão e sal a gosto. Adicione o leite de coco e mexa bem. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

  1. Desenforme o arroz com leite de coco em uma travessa. Coloque a carne seca no centro e ao redor do arroz.
  2. Disponha os camarões em cima da carne seca e regue com o molho do camarão. Salpique com cheiro-verde e sirva em seguida.

 

