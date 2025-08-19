O advogado Sérgio Neves, que foi candidato a vice-prefeito de Nova Odessa em 2024 na chapa de Juçara Rosolem, deve vir candidato a deputado federal pelo Novo no ano que vem.

No último sábado, 16 de agosto, ele esteve em São Paulo, junto com outros membros do NOVO, para também representar a região de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, no evento comemorativo dos 10 anos do Partido.

Foi também o ato de lançamento da pré-candidatura do governador de Minas Gerais Romeu Zema à Presidência.

Fala o advogado

A busca por um Brasil transparente, sem corrupção, com um Estado enxuto e bem administrado, e valorização da família como base principal da sociedade não para. O Brasil Primeiro!

