Com projetos que priorizam a satisfação dos moradores, a arquiteta Isabella Nalon resgata o banheiro como um espaço de introspecção, pausa e presença plena
Neste banheiro projetado pela arquiteta Isabella Nalon, banheira e box estão lado a lado e se evidenciam por estarem um nível acima do piso. Estar na banheira torna-se ainda mais especial com a luz delicada e suave oriunda do pendente escolhido | Projeto Isabella Nalon | Foto: Julia Herman
Em tempos de rotinas aceleradas, em que os dias se atropelam entre compromissos e notificações incessantes, o banho é dos poucos momentos de verdadeira pausa. Longe de ser apenas uma necessidade de higiene, esse ato cotidiano ganha contornos cerimoniais e um convite à introspecção, presença consciente e autocuidado.
É com esse olhar que a arquiteta Isabella Nalon tem elaborado projetos que resgatam o banho como uma experiência sensorial. Para ela, o ambiente do banheiro pode — e deve — acolher corpo e mente. “É ali que conseguimos, muitas vezes, o primeiro silêncio do dia. É um lugar que pode virar um refúgio, seja em banheiros pequenos ou mais amplos“, destaca.
Mas por que buscar boas sensações durante o banho?
O oásis desse banho concebido pela arquiteta Isabella Nalon está no ofurô posicionado no fundo do box | Fotos: Julia Herman
Buscar o bem-estar por meio do banho se trata de cuidar do corpo e da mente em uma interrupção essencial. Banhos de imersão em água morna (cerca de 40 °C, por aproximadamente 10 a 20 minutos), por exemplo, têm demonstrado eficácia significativa na redução de estresse, fadiga, dores musculares e sintomas de ansiedade.
Além disso, para a qualidade do sono, tomar um banho quente à noite regula o ritmo circadiano e favorece a produção de melatonina, resultando em noites mais tranquilas. “Embora para muitos a banheira esteja associada a um banheiro grande, gosto sempre de reafirmar que esses benefícios podem ser acessados por todos. A questão está em alinhar expectativas em soluções reais“, diz a profissional.
A tradição milenar do ofurô
A temperatura cai e os banhos quentes se tornam ainda mais desejados. Nesse banheiro, a arquiteta Isabella Nalon instalou um ofurô que faz do banho um protocolo de felicidade | Fotos: Julia Herman
Símbolo de contemplação e serenidade, o ofurô é um exemplo claro de como o banho pode ultrapassar a função prática. Com raízes milenares na tradição japonesa, ele surgiu como um ritual de purificação espiritual e física. Profundo e feito tradicionalmente de madeira – atualmente com o interior em fibra, considerado mais higiênico – o ofurô não serve para lavar, mas para mergulhar (literalmente) em um estado de relaxamento total.
“Mesmo em projetos compactos, o ofurô pode ser o protagonista“, explica Isabella. Em um banheiro que realizou recentemente, ela conta que realizou um estudo para avaliar as medidas do local disponível, a área de acesso para a limpeza das laterais da madeira, ponto para escoamento de água e espaço confortável para que o morador possa entrar e sair da imersão. “Na parte técnica, sempre conto com a atuação de um profissional especializado”.
Os benefícios do ofurô envolvem alívio muscular, melhora da circulação, regulação da pressão arterial e estímulo à desintoxicação natural do organismo. O sono, frequentemente prejudicado pelo ritmo moderno, também encontra aliado nesse banho profundo e silencioso.
No projeto de uma residência que realizou para um casal, na suíte a arquiteta Isabella Nalon considerou um espaço de destaque para a banheira com torneira de piso e o box com chuveiro de teto | Fotos: Julia Herman
“Em um clima de spa, o banheiro é mais do que um lugar de passagem. Quando consideramos uma banheira próxima à ducha, reafirmamos que o cuidado com o corpo também merece tempo e intenção”, sintetiza.
Da mesma forma que o ofurô, a arquiteta indica que a colocação de uma banheira demanda uma avaliação prévia para a realização da infraestrutura – ainda mais em um modelo freestanding, como utilizada no projeto acima, em que sua posição está descentralizada da parede.
“Nesse caso, a entrada da água também acontece pelo piso“, detalha. O processo é semelhante para o chuveiro de teto. “Quando não trabalhamos com o sistema usual, que seria a prumada que passa pela parede, precisamos passar a tubulação por dentro do forro“, especifica.
Sobre a arquiteta Isabella Nalon
Com uma carreira sólida e experiência proveniente de mais de 25 anos de trabalho, Isabella Nalon percorreu uma trajetória de muitos estudos e pesquisas na área de Arquitetura e Decoração. Iniciou sua carreira atuando como arquiteta na Alemanha e, em 1998, inaugurou seu escritório em São Paulo. Se especializou em projetos arquitetônicos residenciais, comerciais e de decoração de interiores.
Possui uma visão plural e ampla de diferentes culturas e públicos, o que se tornou um diferencial em seu percurso profissional. Cada projeto desenvolvido pelo escritório é único, com muita harmonia, elegância e criatividade. Frequentemente, tem obras reconhecidas e publicadas por renomados portais e revistas de arquitetura e decoração, consolidando o escritório na lista dos mais importantes da capital paulista.
Instagram: @isabellanalon
