Nova Odessa inicia curso de Jardinagem e mantém vagas para interessados

16 alunos participaram de aula; inscrições ainda podem ser feitas no Cras

A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o SENAC Americana, deu início na segunda-feira (18/08) ao curso gratuito de Jardinagem, com a participação de 16 alunos. Ainda há vagas disponíveis para quem deseja se qualificar na área. As inscrições podem ser feitas de forma presencial no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizado na Rua das Perobas, nº 114, Jardim das Palmeiras.

As aulas acontecem no CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional) de Nova Odessa, localizado na Rua Flamboyant, nº 933, no Jardim Capuava, e ocorrem às segundas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30, até o dia 12 de dezembro de 2025.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antônio Teixeira, destaca que a qualificação profissional é fundamental para se destacar no mercado de trabalho. “O mundo moderno exige habilidades e conhecimento. Cursos como esse oferecem ferramentas para o desenvolvimento profissional e a inserção no mercado de trabalho”, afirmou.

A Prefeitura informa também que nesta terça-feira (19/08) começam as aulas do curso de Manicure e Pedicure e existem vagas disponíveis. O curso será realizado às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, até o dia 19 de novembro de 2025.