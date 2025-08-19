PSB e Cidadania fecham Federação pra 2026

O PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin e o Cidadania oficializaram, na última sexta-feira (15/8), a federação entre as duas siglas para as eleições de 2026.

O evento de lançamento do grupo ocorreu na sede da Fundação João Mangabeira, no Lago Sul, em Brasília.

PSB e Cidadania na região. Vereadores em Sumaré

O PSB não elegeu vereadores na região, à exceção de Sumaré. Na cidade foram eleitos os vereadores Alan Sangali e Rudinei Lobo. Já o Cidadania elegeu 3 nomes na casa Sumareense. O presidente Hélio Silva, Pereirinha e Dudu Lima.

Já em Americana, a legenda teve o Pastor Aílton como candidato vice na chapa de Giovana Fortunato (PDT). Em Santa Bárbara, o partido chegou a filiar o ex-campeão de votos Carlão Motorista, que sequer foi candidato. Em Nova Odessa, o partido também não chegou perto de eleger representante.

