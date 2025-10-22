Sumaré se destaca entre as cidades do interior de São Paulo que mais criaram empregos com carteira assinada neste ano. De acordo com dados divulgados pela Agência de Notícias do Estado de São Paulo na última semana, o município aparece na 31ª posição entre as 50 cidades paulistas com melhor desempenho na geração de vagas formais entre janeiro e agosto de 2025.

Os dados, elaborados pela Fundação Seade com base nas informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), consideram o saldo de empregos (diferença entre admissões e desligamentos) acumulado nos oito primeiros meses do ano.

O bom resultado reforça o crescimento constante do mercado de trabalho local e consolida Sumaré como um importante polo industrial e logístico do Estado. Para o prefeito Henrique do Paraíso, o desempenho é reflexo de um ambiente econômico estável e de políticas públicas voltadas ao empreendedorismo.

“Estamos criando as condições para que as empresas cresçam e continuem acreditando em Sumaré. A geração de empregos é o principal resultado de uma gestão que planeja, investe e cuida das pessoas”, destacou o prefeito.

O vice-prefeito Andre da Farmácia também ressaltou o impacto direto da geração de vagas na qualidade de vida da população. “Cada novo emprego representa dignidade e oportunidade para as famílias. Nosso trabalho é justamente fortalecer esse ciclo positivo, atraindo investimentos e apoiando quem quer trabalhar e empreender”, afirmou.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou o papel estratégico da cidade na região metropolitana. “Sumaré tem localização privilegiada, infraestrutura sólida e uma política de portas abertas para os empresários. Esses fatores têm atraído novas indústrias e impulsionado a economia local”, explicou o secretário.

Além de Sumaré, outras cidades da região também aparecem no ranking estadual: Campinas (4ª posição), Mogi Guaçu (25ª), Indaiatuba (40ª), Monte Mor (44ª), Paulínia (46ª) e Hortolândia (50ª).

