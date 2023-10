O Shopping ParkCity Sumaré, em parceria com a Preparados

Drag Racing, proporciona no próximo sábado, dia 28 de outubro, uma nova edição da experiência automobilística que atrai centenas de apaixonados por veículos: o Encontro de Carros Turbos e Aspirados. O evento acontecerá, das 16h às 20h, no estacionamento do Shopping ParkCity Sumaré, às margens da Avenida Rebouças. O evento é aberto ao público em geral para a visitação da exposição de veículos e o acesso ao espaço é gratuito.

O encontro é um verdadeiro paraíso para os entusiastas de carros turbos e aspirados. Durante o evento, os visitantes poderão mergulhar no universo automobilístico, explorando uma variedade de veículos personalizados e acessórios peculiares. Desde modelos turbinados até motores aspirados, cada máquina exibida será uma obra-prima da engenharia automotiva.

“Esta é a chance perfeita para os amantes de carros admirarem de perto as criações de outros aficionados e compartilharem sua própria paixão com outros entusiastas. Além de ser um paraíso para os apaixonados por carros, o Encontro de Carros Turbos e Aspirados será um evento de muita diversão em família, onde os clientes poderão explorar os veículos incríveis enquanto desfrutam de um ambiente amigável e acolhedor”, explicou Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Os fãs da velocidade e motores customizados vão conferir diversos veículos de colecionadores de Sumaré e região.

“O Encontro de Carros Turbos e Aspirados no Shopping ParkCity Sumaré é um evento imperdível e que visa proporcionar uma experiência inusitada para o passeio em família, além de celebrar a paixão pelos carros em grande estilo”, afirmou a Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping, Leila Dada.

Detalhes do Evento

O que: Encontro de Carros Turbos e Aspirados

Quando: 28 de outubro, sábado

Horário: Das 16h às 20h

Onde: Estacionamento do Shopping ParkCity Sumaré, Avenida Rebouças, Sumaré, SP

Evento gratuito

