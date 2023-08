Sumaré vota Jardins de Chuva e escola para autistas

Jardins de Chuva e clínica escola para autistas

O plenário da Câmara de Sumaré recebe os vereadores nesta terça-feira (29) para mais uma sessão ordinária. Estarão em pauta quatro projetos de lei e duas emendas modificativas, além de requerimentos moções e indicações apresentadas pelos parlamentares. A reunião tem início às 15h e conta com transmissão ao vivo, pelo canal do Legislativo no YouTube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare ).

A Ordem do Dia começa com a discussão da Emenda Modificativa nº 1 ao PL nº 41/2021, seguida da votação do próprio projeto. A emenda é de autoria do vereador Rudinei Lobo (PL), também autor da proposta, que dispõe sobre autorização de criação e implantação de Clínica Escola do Autista para atendimento de alunos e capacitação de educadores no município.

Na sequência, os parlamentares debatem a Emenda Modificativa nº 1 ao PL nº 124/2023, apresentada pelo presidente da Casa, vereador Hélio Silva (Cidadania). O debate será seguido pela votação do projeto, que dispõe sobre Programa Colorindo a Escola na Rede Pública Municipal de Ensino, e tem autoria do vereador Digão (União Brasil).

Encerram os trabalhos a discussão do PL nº 133/2023, também de Hélio Silva, que dispõe sobre a construção de Jardins de Chuva em Sumaré; e a votação do PL nº 185/2023, apresentado pelo vereador Ulisses Gomes (PT), que dispõe sobre o atendimento preferencial de pessoas transplantadas em estabelecimentos comerciais, públicos, de serviços e similares no município.

