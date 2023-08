Operação da DIG contra pedofilia apreende computador em Sumaré

Nesta segunda-feira, a Policia Civil do Estado de São Paulo, por meio da DIG de Americana, no âmbito da operação denominada “Operação ALIADOS PELA INFÂNCIA”, de combate ao abuso e exploração sexual infanto juvenil da Polícia Civil de São Paulo, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão referente à investigação desempenhada pela 4ª Delegacia de Polícia de Repressão à Pedofilia do DHPP de São Paulo.

Os policiais, com o apoio da CIP da Seccional de Americana, acompanhados por um perito do IC de Americana, dirigiram-se ao endereço de um dos alvos da investigação, morador de um imóvel localizado em Sumaré. No local, foram identificados moradores, mãe e filho. Durante vistoria, os agentes de segurança localizaram um computador, o qual a genitora disse pertencer ao seu filho de 21 anos de idade, que, segundo ela, é portador do Transtorno de Asperger (ou síndrome de Asperger) de Autismo.

Acessado o computador in loco pelo perito criminal, ante a autorização expressa no mandado judicial, após uma pesquisa por palavras chaves , foram localizados arquivos que demonstram a presença de pornografia infantil. Foi constatado uma grande quantidade de arquivos armazenados no computador, o qual foi recolhido e apreendido para a perícia mais completa do dispositivo, sendo para tanto elaborado Laudo Pericial provisório, acerca dos indícios preliminares constatados, aguardando o laudo definitivo, uma vez que há uma grande quantidade de arquivos a serem analisados, o que demandará um tempo maior para sua efetivação.

Conduzido até a delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante delito pelo crime do art 241-B do ECA, SPJ LH7550/2023, pois possuía e – ao menos – armazenava fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Por não ter histórico ou antecedentes criminais, o suspeito foi liberado após pagar fiança no valor de R$3960,00.

