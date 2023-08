Coca-Cola FEMSA Brasil abre vagas de emprego em 12 cidades da região

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior fabricante de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está com vagas de emprego abertas em Sumaré, onde opera um Centro de Distribuição (CD). A companhia também oferece oportunidades de trabalho em cidades da região.

Em Sumaré, uma das oportunidades é para a função de analista de Recursos Humanos júnior. Como parte do Plano Verão, que visa a contratação de colaboradores sazonais para reforçar a operação na alta temporada, a companhia também disponibiliza vagas para promotor temporário (cargo júnior/trainee) em Sumaré.

O Plano Verão proporciona ainda a abertura de vagas na região. A empresa está contratando promotor temporário (júnior/trainee) para atuar nas cidades de Americana, Campinas, Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Limeira, Mogi-Guaçu, Mogi-Mirim, Piracicaba e Santa Bárbara D’Oeste.

Para os cargos de ajudante operacional há oportunidades em Cordeirópolis e Piracicaba.

Os requisitos específicos de cada vaga, valores salariais e benefícios oferecidos pela companhia, entre outras informações, estão disponíveis para consulta dos interessados no site https://trabalheconosco.vagas.com.br/femsa

Alerta

A Coca-Cola FEMSA Brasil alerta que todas as vagas de emprego são divulgadas nos canais oficiais: Site de carreiras Coca-Cola FEMSA, site vagas.com.br/femsa e redes sociais Facebook e Instagram da empresa (perfis com sinal de verificado). A companhia orienta que, em caso de recebimento de informações relacionadas à empresa, a pessoa faça a checagem nos canais oficiais ou entre em c ontato por meio do 0800 727 1100 e não clique ou compartilhe links que possam redirecionar para sites falsos.

