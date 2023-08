Voz fraca. Zezé Di Camargo detona críticos

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo está com a voz fraca?

Ele foi uma das atrações mais aguardadas pelo público durante a Festa do Peão de Barretos, que ocorreu no último fim de semana no interior do estado de São Paulo. O artista empolgou a plateia ao interpretar alguns dos seus maiores clássicos da música brasileira, sendo ovacionado pelos presentes no evento.

Após a apresentação, Zezé Di Camargo concedeu uma entrevista ao portal Splash UOL, na qual abordou as zombarias que têm circulado nas redes sociais nos últimos meses a respeito de sua voz. Os rumores sugerem que o cantor possa estar perdendo potência vocal, citando situações pontuais em que sua performance teria sofrido falhas durante as apresentações.

Em resposta, Zezé Di Camargo foi enfático ao afirmar que tais comentários não o afetam. O músico acredita que as críticas e provocação são disseminadas por pessoas frustradas, que buscam um alvo para liberar a amargura que carregam.

“Fico rindo. Lanço música e faço shows. Sabe aquele ditado: ‘os cães ladram e a caravana passa’. Vejo que não é só comigo. São pessoas frustradas. Ir pra internet e se preocupar com a vida do outro é porque ela não tem vida”, disparou.

Na sequência, ele reafirmou que sua voz está em boas condições, mencionando o show Amigos, que apresentará ao lado de sua dupla, Luciano, e em conjunto com o cantor sertanejo Leonardo e a dupla Chitãozinho & Xororó. A expectativa é que o espetáculo seja transmitido pela Rede Globo, o que o artista utilizou como evidência de que continua a ter relevância na mídia do país, ao contrário do que os críticos expressam nas redes sociais, incluindo pedidos para que ele se aposente dos palcos.

