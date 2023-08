Old School Basketball de Nova Odessa venceu mais uma pelo Interclubes Metropolitano

2023, categoria 40+. O time, que tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, derrotou a forte equipe de Paulínia por 69×47, em partida realizada no sábado (19/08), na casa do adversário. O destaque da partida foi o ala Jeferson Jeffy (camisa 25) com 12 pontos, quatro rebotes e duas roubadas de bola.

O jogador e técnico Saulo Júnior comemorou a vitória e enalteceu o entrosamento do elenco novaodessense. “O Old School Basketball Master iniciou bem esta nova fase. Retornamos à quadra para enfrentar o time de Paulínia e conquistamos esse excelente placar. Os atletas estão unidos e focados. Somos os atuais campeões da Liga e seguimos forte visando o bicampeonato da competição”, disse.

O próximo confronto será contra o Gran São João (Limeira). A partia está prevista para o dia 2 de setembro, às 17h30, em Paulínia. “Cada jogo é diferente e vamos em busca de mais uma vitória fora de casa. O time sabe da importância de somarmos pontos para nos mantermos entre os primeiros colocados, e brigar pelo bicampeonato”, acrescentou Saulo Júnior.

“Novamente, ressaltamos nossos agradecimentos à Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes, o Ar Condicionado Whitehead e à Barbearia Caverna Urbana, que têm dado todo apoio ao Old School Basketball”, completou o atleta e dirigente.

O Old School conta com o seguinte elenco disputando o Campeonato 40+ Interclubes Máster: Anselmo (44), Antônio “Bill” (81), Carlos “Cadu” (45), Anderson “Véio” (20), Tiago “Tigão” (07), Rodrigo (91), Marcelo “Mazão” (1), Fernando (64), Saulo Júnior (2), Silvano (3), Gustavo Schutz (23) e Jeferson “Jeffy” (25).

