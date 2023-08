Bia Haddad bate campeã na estreia do US Open

Bia Haddad estreou com vitória dramática no US Open,

quarto e último Grand Slam do ano, disputado no piso duro em Nova York, nos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira a paulistana superou a campeã de 2017, a americana Sloane Stephens, 36ª colocada, por 2 sets a 1 com parciais de 6/2 5/7 6/4 após 2h56min na quadra Louis Armstrong, a segunda principal em Flushing Meadows.

Esta é a terceira participação da brasileira na chave principal do Aberto dos Estados Unidos e ela soma a segunda vitória igualando seu melhor desempenho do ano passado. A outra participação foi em 2017 caindo na estreia.

Leia + Sobre todos os Esportes

Bia emplaca sua 15ª vitória nesta que é sua 14ª participação em um torneio de Grand Slam.

Na segunda rodada a adversária será mais uma americana, Taylor Townsend, 132ª colocada. Townsend passou pela francesa Varvara Gracheva por 6/4 6/2 e venceu o único encontro contra Bia em 2019 em Miami.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP