Santa Bárbara Rock Fest 2023 reúne público de 88 mil pessoas

Santa Bárbara d’Oeste consolidou-se como a Cidade do Rock. O Santa Bárbara Rock Fest 2023, o maior Festival de Rock de bandas independentes, reuniu público de 88 mil pessoas. Entre sexta-feira (25) e domingo (27), em mais de 28 horas de programação totalmente gratuita e a reabertura dos galpões do Complexo Usina Santa Bárbara, o recinto ficou completamente lotado de famílias e turistas vindos de todo canto de Estado e região, além de outros estados, e ações de economia criativa, solidariedade, sustentabilidade e gastronomia.

Dividida em cinco palcos “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Air”, a edição foi marcada pela energia de 36 atrações, sendo 22 bandas selecionadas de inúmeras vertentes do rock, oito convidadas, seis ‘covers’ e uma do Concurso de Bandas, além de intervenções.

Na sexta-feira (25), as atrações principais foram as mulheres da Crypta, banda de death metal que representa o Brasil nas paradas da Billboard e CPM 22, com a celebração do aniversário de 28 anos do grupo. Supercombo e Biquini foram os headliners do sábado (26). A banda de rock alternativo trouxe o novo álbum “Remédios” e emocionou o público, enquanto Biquini eletrizou o recinto, em apresentação marcada pela interação com os fãs.

Para fechar o Santa Bárbara Rock Fest, o domingo (27) contou com os shows de Detonautas, misturando clássicos e novos trabalhos, e Os Paralamas do Sucesso que levantou o público presente em meio aos grandes sucessos de 40 anos de carreira.

Outro fator positivo foi o crescimento de 40% nas vendas na alimentação e bebidas pelo Food Rock Pague Menos. As vendas da Praça de Alimentação têm cunho beneficente, com repasse de 8% do montante para o Fundo Municipal de Turismo, do Conselho Municipal de Turismo e Economia Criativa (Comtec), e para o Fundo Social da Solidariedade.

O evento também teve destaques que marcaram o público como o espaço “Energia Criativa com 30 expositores e ativações que visaram a sustentabilidade, por meio da distribuição de copos e cordões, além de intervenções circenses da MB Circo e apresentação da FAMAM – Banda Marcial do Projeto Amigos da Música.

O prefeito Rafael Piovezan enfatizou que a edição 2023 superou a expectativa de público e a grandiosidade do evento, mostrando que o barbarense e as pessoas da região gostam de evento bem organizado e seguro, feito com responsabilidade e carinho.

“A 6ª edição do Santa Bárbara Rock Fest fecha com um sentimento muito positivo de todos, de dever cumprido e de disponibilizar um evento bem organizado para a cultura de Santa Bárbara e de toda a região”, ressaltou. “A participação do público evidenciou o quão prestigiado é o evento e também como a gente se preocupou muito com as questões de organização, segurança, gastronomia e na qualidade da estrutura – com a reabertura e utilização dos galpões da Usina”, complementou o prefeito.

“Sem dúvida o Santa Bárbara Rock Fest se consolidou como o maior Festival de Rock de bandas independentes e até do Brasil”, pontuou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “Para Santa Bárbara d’Oeste é motivo de orgulho, um evento gratuito com potencial de atrair pessoas de toda a nossa região, movimentar a nossa economia, fomentar a nossa cultura, e, de fato, trazer alegria, arte e divertimento para a população”, comentou.

A 6ª edição do Santa Bárbara Rock Fest contou com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Leuven, Maravilhas do Lar e Denso do Brasil, apoio da Raízen, do Tivoli Shopping e Unimed Santa Bárbara d’Oeste Americana e media partner com a EPTV, G1 e Rádio Santa Bárbara FM.

