Com salário médio de R$1500, Hopi Hari tem 30 vagas abertas

O parque temático Hopi Hari, conhecido como o País Mais Divertido do Mundo, localizado em Vinhedo, anuncia a abertura de 30 vagas de emprego em diversas áreas. Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer nos dias 30 e 31 de agosto na MICROCAMP (Avenida Campos Sales, 960 – Campinas / SP) às 10h, portando currículo atualizado e documentos pessoais.

As oportunidades no Hopi Hari estão disponíveis nas áreas de alimentos e bebidas, atrações (brinquedos), admissões (Catracas) e jogos e mercadorias (Lojas). O salário médio oferecido é de R$ 1500.

É exigido ensino fundamental para as vagas de alimentos e bebidas (entrevistas no dia 30/08), enquanto para os demais cargos é necessário possuir ensino médio (entrevistas no dia 31/08). Além disso, é obrigatório residir nas cidades de Campinas, Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, Louveira-Sto. Antônio e Hortolândia. Currículos de outras regiões não serão aceitos.

Os candidatos devem ter disponibilidade de horário aos finais de semana e feriados, pois o parque opera nesses dias. A escala de trabalho é de 5×2.

As atividades desenvolvidas pelos contratados envolvem o atendimento com excelência aos visitantes do parque, sendo imprescindível gostar de trabalhar lidando com pessoas. As demais funções serão explicadas detalhadamente durante o processo seletivo.

Além do salário, o Hopi Hari oferece benefícios como fretado, vale transporte, refeição no local, cesta básica ou ticket alimentação e seguro de vida. Após um período de experiência de 90 dias, os funcionários têm acesso a convênio odontológico, cooperativa de crédito, programa Anuali (passaporte anual para acesso ao parque) e programa Bem-estar e Saúde Mental. Além disso, também têm direito a descontos em produtos da empresa.

É importante ressaltar que o Hopi Hari é uma empresa certificada pelo Great Place To Work, reconhecimento que destaca as melhores empregadoras do mundo, com base na percepção dos profissionais em relação à empresa em que trabalham.

O regime de contratação é CLT. Ex-colaboradores não podem participar deste processo seletivo, de acordo com as políticas internas do parque.

O Hopi Hari está localizado na Rodovia dos Bandeirantes, Km 72, em Vinhedo (SP).