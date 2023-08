Tiktoker evangélica se envolve em escândalo de traição

Fogo no parquinho na comunidade evangélica depois que a Tiktoker

Bruna Lohaine foi denunciada pelo marido Marcos Felipe Gomes.

A influenciadora conhecida por seu conteúdo cristão foi exposta por Gomes, que chocou os seguidores ao divulgar um vídeo acusando-a de infidelidade. “[Ela] tá aqui na pousada junto com um cara me traindo. Ela tá lá dentro, o cara tá lá dentro. Ela pegou meu carro e sumiu. Vou mostrar pra vocês a realidade”, declarou Marcos.

Em resposta, Bruna afirmou que o término do casamento foi resultado do comportamento de Marcos. “Passei por coisas que nenhuma mulher suportaria passar e passei por tudo quietinha. […] Vocês pensavam que era um casamento perfeito porque eu nunca disse nada sobre as coisas que ele fazia comigo. Quando a mulher decide romper os cadeados, ela se torna traidora? Vagabunda? Saí de casa pelo comportamento dele. Simplesmente não aguentei mais e saí de casa, tudo tem um limite.”

Em vídeos emocionados, ela revelou ter vivenciado momentos que “ultrapassaram os limites”, incluindo ameaças e comportamento agressivo por parte de Marcos. “Ameaças, brigas, agressividade. Ele nunca chegou a me bater, mas foi agressivo, me ameaçou”, detalhou.

